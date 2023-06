US-Küstenwache birgt menschliche Überreste aus "Titan"-Trümmern

Die US-Küstenwache hat Trümmerteile des verunglückten Tauchboots "Titan" an Land gebracht. Neben dem Wrack wurden auch menschliche Überreste entdeckt.

Vor rund anderthalb Wochen verschwand das Tauchboot "Titan", das mit fünf Passagieren zum Titanic-Wrack an den Meeresgrund aufbrach. Vergangenen Donnerstag dann die Nachricht: Das U-Boot ist implodiert. Keiner der Insassen hat überlebt. Nun hat die US-amerikanische Küstenwache Trümmerteile des Tauchboots an Land gebracht. Doch nicht nur Wrackteile der "Titan" entdeckte die Küstenwache. Auch "mutmaßliche sterbliche Überreste" wurden gefunden.

Experten würden diese Teile, die "vorsichtig im Wrack an der Unglücksstelle sichergestellt" worden seien, nun offiziell analysieren. Das Schiff "Horizon Arctic" hat die Wrackteile am Mittwoch nach St. John's auf Neufundland gebracht. Sie sollen nun in die USA überführt werden. Auf Bildern ist zu erkennen, wie Arbeiter die Teile von einem Schiff auf einen Tieflader verladen.

Überreste der verunglückten "Titan": Wrack und Leichenteile gefunden

Der Chef der US-Küstenwache, Jason Neubauer, erklärte am Mittwoch: "Ich bin dankbar für die koordinierte internationale und behördenübergreifende Unterstützung bei der Bergung und Sicherung dieser wichtigen Beweise in extremen Entfernungen und Tiefen." Zudem betonte er, dass die Beweismittel "wichtige Erkenntnisse über die Ursache dieser Tragödie liefern" könnten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die "Horizon Arctic" brachte ein ferngesteuertes Fahrzeug namens "Odysseus" in die Nähe des Titanic-Wracks. Dieses suchte den Meeresboden nach der "Titan" ab. Die Suche und auch Bergung der Trümmerteile sei "extrem riskant" gewesen, erklärte Jeff Mahoney, der Sprecher der Firma Peglagic Research, von der das Fahrzeug "Odysseus" stammt. "Es war extrem anstrengend und aufreibend für das Team, das rund um die Uhr gearbeitet hat, die ganze Zeit fast ohne Schlaf, zehn Tage lang" sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Suche nach U-Boot "Titan" war "extrem riskant"

Am 18. Juni ist nach knapp zwei Stunden unter Wasser der Kontakt der "Titan" mit dem Begleitschiff abgebrochen. Am 22. Juni entdeckte ein Tauchroboter Trümmerteile des U-Boots nahe des Titanic-Wracks. Diese konnten der "Titan" zugeordnet werden. Die Trümmer wiesen daraufhin, dass das Tauchboot implodiert ist.

An Bord der "Titan" waren der Betreiber der Expeditions-Firma OceanGate, Stockton Rush, der britische Abenteurer Hamish Harding, der französische Titanic-Experte Paul-Henri Nargeolet und der britische-pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood und sei Sohn Suleman.