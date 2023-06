"Titanic-U-Boot": Rosenheimerin bangt um Leben von Ehemann und Sohn

Nach dem vermissten Tauchboot "Titan" wird weiter gesucht. An Bord sind unter anderem der Ehemann und der Sohn einer Rosenheimerin.

Die Zeit wird für die Insassen des U-Boots "Titan" knapp. Seit Sonntag ist das Tauchboot, das fünf Menschen zum Wrack der "Titanic" bringen sollte, vermisst. Die Luft soll laut der Betreiberfirma Ocean Gate Expeditions insgesamt 96 Stunden ausreichen. Wenn das der Fall ist, dann sollte der Sauerstoff bis Donnerstagmittag deutscher Zeit reichen. Die Hoffnung, die Titan zu finden und die Insassen zu retten, schwindet mit jeder Stunde. Besonders bange Blicke dürfte derzeit eine Rosenheimerin in Richtung des Wracks der Titanic werfen. Sie bangt um das Leben ihres Ehemanns und ihres Sohns.

Titanic-U-Boot vermisst: Christine Dawood aus Rosenheim bangt um Ehemann und Sohn

Die Rede ist von Christine Dawood. Sie wurde in Rosenheim geboren, ihre Familie lebt noch heute in der Region. Christine Dawood hat ihren Lebensmittelpunkt inzwischen mit ihrer eigenen Familie in Großbritannien. Die 46-Jährige ist mit dem zwei Jahre älteren Shahzada Dawood verheiratet, der aus einer der reichsten Familien Pakistans stammt. Zusammen hat das Ehepaar Sohn Suleman und Tochter Alina. Familie Dawood gehört der börsennotierte Konzern Engro Corporation. Das pakistanische Unternehmen hat sich vor allem der Herstellung von Lebensmitteln, Düngemitteln, Chemikalien und Petrochemie-Produkten verschrieben, ist aber auch in der Energie- und Telekommunikations-Infrastruktur tätig.

Shahzada Dawood buchte für sich und seinen 19 Jahre alten Sohn Suleman ein Ticket in der "Titan". Die Fahrten zum Wrack der Titanic, das in rund 3800 Metern Tiefe liegt, werden laut Berichten von US-Medien für rund 250.000 US-Dollar angeboten. "Unser Sohn Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman hatten sich auf eine Reise begeben, um die Überreste der Titanic im Atlantik zu besuchen. Derzeit ist der Kontakt zu ihrem Tauchboot unterbrochen und es sind nur begrenzte Informationen verfügbar", heißt es in einem Statement der Familie Dawood, welches in Pakistan veröffentlicht wurde.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Suche nach U-Boot "Titan": Familie Dawood lebt bei London

Zuletzt besuchte Christine Dawood Rosenheim zur Beerdigung ihrer Mutter Gudrun. Sie war früh für die Karriere nach Großbritannien gezogen. Die Philanthropin arbeitete unter anderem als Lebenscoach, aber auch als Buchautorin. Zudem ist sie in der Dawood-Stiftung ihres Mannes in Pakistan aktiv. Die Projekte der Stiftung drehen sich um Benachteiligte in Pakistan.

Familie Dawood lebt in Surbiton, einem Vorort von London. Im Rahmen des Abenteuers ihres Mannes und ihres Sohnes reiste die Familie vor rund einem Monat nach Kanada. Von dort aus wollte Christine Dawood die Expedition der "Titan" verfolgen. Nun wird ihre Gefühlswelt wohl zwischen Hoffnung und Verzweiflung pendeln. Hoffnung dürfte ihr zuletzt gemacht haben, dass Suchteams Klopfgeräusche unter Wasser wahrgenommen haben. Die Zeit wird allerdings knapp.

Lesen Sie dazu auch