Tod im Verkehr: Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Tod im Verkehr

Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Eine fünfköpfige Motorradgruppe aus den Niederlanden ist in Nordhessen unterwegs. Ein Fahrer gerät auf die Gegenfahrbahn - mit schlimmen Folgen.
Von dpa
    Ein Motorradfahrer starb beim Zusammenprall auf einer Kreisstraße.
    Ein Motorradfahrer starb beim Zusammenprall auf einer Kreisstraße. Foto: Jens Büttner/dpa

    Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Kreisstraße im Schwalm-Eder-Kreis ums Leben gekommen. Der 58-Jährige sei mit vier anderen Bikern aus den Niederlanden unterwegs gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Bei Knüllwald sei er am Nachmittag in einer Rechtskurve zu Fall gekommen und gegen einen entgegenkommenden Pkw gerutscht, heißt es in einer Polizeimitteilung. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

    Die 58-jährige Autofahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Gutachter hinzugezogen. Warum der 58-Jährige mit dem Motorrad zu Fall kam, ist noch unklar. Die Kreisstraße 37 war am Abend noch voll gesperrt.

