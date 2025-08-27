Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Kreisstraße im Schwalm-Eder-Kreis ums Leben gekommen. Der 58-Jährige sei mit vier anderen Bikern aus den Niederlanden unterwegs gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Bei Knüllwald sei er am Nachmittag in einer Rechtskurve zu Fall gekommen und gegen einen entgegenkommenden Pkw gerutscht, heißt es in einer Polizeimitteilung. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die 58-jährige Autofahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Gutachter hinzugezogen. Warum der 58-Jährige mit dem Motorrad zu Fall kam, ist noch unklar. Die Kreisstraße 37 war am Abend noch voll gesperrt.