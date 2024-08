Arte ehrt Alain Delon - Montag TV-Themenabend

Nach dem Tod des französischen Filmstars Alain Delon hat der französisch-deutsche Kulturkanal Arte einige Programmänderungen vorgenommen. Als Hommage an den legendären Schauspieler seien ab sofort einige passende Sendungen online, teilte der Sender mit.

Darunter befinden sich die Dokus «Alain Delon, persönlich» (TV-Ausstrahlung am Montag) und «Romy und Alain: Die ewigen Verlobten» (TV-Ausstrahlung am Mittwoch, 21.8., 16.10 Uhr) sowie der Spielfilm «Wie Raubkatzen», in dem Delon neben Jane Fonda zu sehen ist (im TV am späten Montagabend).

Am Montag gibt es quasi einen Themenabend zu Alain Delon. Um 20.15 Uhr wurde der Krimi «Lautlos wie die Nacht» (Regie: Henri Verneuil) aus dem Jahr 1963 ins lineare Programm gehoben. Darin brilliert Delon neben Jean Gabin.

Es geht um Charles, einen alternden Ganoven, und Francis, einen jungen Draufgänger, die das Spielkasino von Cannes auszurauben planen.