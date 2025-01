Folksänger Peter Yarrow von «Peter, Paul and Mary» ist tot

US-Folksänger Peter Yarrow vom Trio «Peter, Paul and Mary» ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Band feierte in den 1960er Jahren Erfolge, unter anderem 1969 mit dem von John Denver geschriebenen «Leaving on a Jet Plane». Auch ein Cover von Bob Dylans «Blowing in the Wind» hatte es nach weit oben in die Charts geschafft.

Yarrow sei im Kreise seiner Familie gestorben, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Sänger war 1939 in New York geboren worden, wo er am Dienstag an den Folgen von Blasenkrebs gestorben sei, hatte die «New York Times» berichtet.

«Er hat immer mit seinem ganzen Herzen daran geglaubt, dass gemeinsames Singen die Welt verändern kann», teilte Tochter Bethany Yarrow über den Sprecher mit. «Bitte hört nicht auf, an Zauberdrachen zu glauben», erklärte sie in Anlehnung an einen Hit des Trios, «Puff, the Magic Dragon».

Von dem 1961 erstmals öffentlich aufgetretenen Trio lebt damit nur noch Noel «Paul» Stookey. Sängerin Mary Travers starb bereits 2009.