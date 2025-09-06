Erster Bericht: Kabel löste sich von Todes-Bahn in Lissabon

Das schwere Standseilbahnunglück in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon mit 16 Toten ist nach ersten Erkenntnissen einer Untersuchungskommission durch einen Schaden an der Verbindung des Seils mit dem Unglückswagen verursacht worden. Das Seil habe sich von dem gelben Wagen gelöst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf das Amt für die Verhütung und Untersuchung von Flug- und Eisenbahnunfällen (GPIAAF) in der portugiesischen Hauptstadt. Warum die Bremsen das Gefährt nicht stoppten, blieb zunächst unklar.

Eine der berühmtesten Touristenattraktionen Lissabons war am Mittwochabend binnen Sekunden zu einer Todesfalle geworden: Ein Wagen der Standseilbahn «Elevador da Gloria» war ungebremst eine steile Straße hinab gerast, entgleist, umgekippt und gegen ein Gebäude gekracht.

Bei dem schwersten Unglück dieser Art mit Standseilbahnen in Lissabon sind 16 Menschen ums Leben gekommen und 21 zum Teil schwer verletzt worden.

Unter den 16 Todesopfern des Unfalls der bei Touristen beliebten Standseilbahn waren auch zwei Kanadier. Insgesamt elf Ausländer kamen ums Leben.

Eltern aus Deutschland haben ihren Sohn, den die Polizei schon unter den Todesopfern vermutete, schwer verletzt aber lebend in einem Krankenhaus von Lissabon gefunden.