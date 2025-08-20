19-Jähriger stirbt nach Motorradunfall

Ein 19-Jähriger ist in Frankfurt nach einem schweren Motorradunfall im Krankenhaus gestorben. Der junge Mann war am Dienstag mit seiner Maschine aus noch unklarem Grund in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Polizei- und Rettungskräfte leisteten noch Erste Hilfe, konnten jedoch nichts mehr für den Mann tun. Zwar sei er noch in ein Krankenhaus gebracht worden, dort sei er aber an seinen Verletzungen gestorben.
Tödliche Verletzungen
