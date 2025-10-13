Icon Menü
Tödlicher Autounfall: Pkw prallt gegen Laster - Autofahrerin stirbt

Tödlicher Autounfall

Pkw prallt gegen Laster - Autofahrerin stirbt

Wie kam es zu dem tödlichen Unfall im Lahn-Dill-Kreis? Ein Sachverständiger soll den Hergang rekonstruieren.
Von dpa
    Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall gesperrt.
    Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall gesperrt. Foto: Marcus Brandt/dpa

    Bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Autofahrerin im Lahn-Dill-Kreis tödlich verletzt worden. Noch an der Unfallstelle sei die 69-Jährige gestorben, teilte die Polizei in Gießen mit.

    Ihr Wagen war am Vormittag auf der Bundesstraße zwischen Edingen und Katzenfurt aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort auf den entgegenkommenden Lkw geprallt. Die Bundesstraße 277 wurde voll gesperrt. Für die Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger beauftragt.

