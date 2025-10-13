Pkw prallt gegen Laster - Autofahrerin stirbt

Bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Autofahrerin im Lahn-Dill-Kreis tödlich verletzt worden. Noch an der Unfallstelle sei die 69-Jährige gestorben, teilte die Polizei in Gießen mit.

Ihr Wagen war am Vormittag auf der Bundesstraße zwischen Edingen und Katzenfurt aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort auf den entgegenkommenden Lkw geprallt. Die Bundesstraße 277 wurde voll gesperrt. Für die Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger beauftragt.