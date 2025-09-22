Icon Menü
Tödlicher Motorradunfall: Motorrad fährt gegen geparkten Lkw – Fahrer stirbt

Tödlicher Motorradunfall

Motorrad fährt gegen geparkten Lkw – Fahrer stirbt

Ein Biker fährt von der A3 auf einen Parkplatz – und prallt dort gegen einen Sattelzug. Ein Notarzt kann nach dem Unglück nur noch das schlimmste feststellen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren. (Symbolbild)
    Ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Ein Motorradfahrer ist auf einem Parkplatz an der Autobahn 3 nahe Neu-Isenburg gegen einen geparkten Sattelzug gefahren und tödlich verletzt worden. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, teilte das Polizeipräsidium in Frankfurt mit. Warum der 69-Jährige am Sonntagnachmittag nach dem Abfahren von der Autobahn gegen das geparkte Fahrzeug stieß, war zunächst unklar. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt. Der Parkplatz «Stadtwald» wurde bis zum Abend gesperrt.

