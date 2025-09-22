Motorrad fährt gegen geparkten Lkw – Fahrer stirbt

Ein Motorradfahrer ist auf einem Parkplatz an der Autobahn 3 nahe Neu-Isenburg gegen einen geparkten Sattelzug gefahren und tödlich verletzt worden. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, teilte das Polizeipräsidium in Frankfurt mit. Warum der 69-Jährige am Sonntagnachmittag nach dem Abfahren von der Autobahn gegen das geparkte Fahrzeug stieß, war zunächst unklar. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt. Der Parkplatz «Stadtwald» wurde bis zum Abend gesperrt.
Tödlicher Motorradunfall
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden