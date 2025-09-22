Motorrad fährt gegen geparkten Lkw – Fahrer stirbt

Ein Motorradfahrer ist auf einem Parkplatz an der Autobahn 3 nahe Neu-Isenburg gegen einen geparkten Sattelzug gefahren und tödlich verletzt worden. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, teilte das Polizeipräsidium in Frankfurt mit. Warum der 69-Jährige am Sonntagnachmittag nach dem Abfahren von der Autobahn gegen das geparkte Fahrzeug stieß, war zunächst unklar. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt. Der Parkplatz «Stadtwald» wurde bis zum Abend gesperrt.

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sattelzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Isenburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis