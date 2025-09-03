Icon Menü
Tödlicher Streit: Nach Streit mit Ex-Freund auf Parkplatz: Frau gestorben

Tödlicher Streit

Nach Streit mit Ex-Freund auf Parkplatz: Frau gestorben

Die 29-Jährige soll von ihrem früheren Lebensgefährten mit dem Auto angefahren worden sein. Eine Woche lang kämpfte sie im Krankenhaus um ihr Leben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach einem Streit mit ihrem Ex-Freund ist eine Frau an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. (Symbolbild)
    Nach einem Streit mit ihrem Ex-Freund ist eine Frau an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Eine Frau, die auf einem Supermarktparkplatz in Höchst im Odenwald mutmaßlich von ihrem Ex-Lebensgefährten mit einem Auto angefahren worden war, ist an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. «Die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens dauern an», teilte die Staatsanwaltschaft in Darmstadt mit. Es hätten sich weitere Zeugen gemeldet, die noch vernommen werden müssten.

    Nach den bisherigen Ermittlungen war es am Dienstag vergangener Woche auf dem Parkplatz zunächst zu einem Streit zwischen dem früheren Paar sowie zwei Brüdern der Frau gekommen, dabei soll die 29-Jährige von dem Auto ihres Ex-Freundes erfasst worden sein. Sie wurde lebensgefährlich verletzt, am Dienstag dieser Woche starb sie.

    Der mutmaßliche Täter ist auf freiem Fuß. Gegen den 35-jährigen Iraker wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

