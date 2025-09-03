Nach Streit mit Ex-Freund auf Parkplatz: Frau gestorben

Eine Frau, die auf einem Supermarktparkplatz in Höchst im Odenwald mutmaßlich von ihrem Ex-Lebensgefährten mit einem Auto angefahren worden war, ist an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. «Die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens dauern an», teilte die Staatsanwaltschaft in Darmstadt mit. Es hätten sich weitere Zeugen gemeldet, die noch vernommen werden müssten.

Nach den bisherigen Ermittlungen war es am Dienstag vergangener Woche auf dem Parkplatz zunächst zu einem Streit zwischen dem früheren Paar sowie zwei Brüdern der Frau gekommen, dabei soll die 29-Jährige von dem Auto ihres Ex-Freundes erfasst worden sein. Sie wurde lebensgefährlich verletzt, am Dienstag dieser Woche starb sie.

Der mutmaßliche Täter ist auf freiem Fuß. Gegen den 35-jährigen Iraker wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.