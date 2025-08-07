Auto stürzt in Diemelsee - Fahrer kommt ums Leben

Ein Auto ist in den nordhessischen Diemelsee gestürzt und der 23 Jahre alte Fahrer ums Leben gekommen. Taucher fanden das Auto in etwa fünf Meter Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Sie geht demnach zunächst von einem Unfall aus. Wie es dazu kommen konnte, war vorerst unklar und soll durch ein Gutachten geklärt werden.

Laut Polizei hatte ein Mitarbeiter der Gemeinde Diemelsee (Kreis Waldeck-Frankenberg) entdeckt, dass ein Zaun am Seeufer beschädigt ist. Auf der Straße, die am Diemelsee vorbeiführt, lag ein Kennzeichen. Der Mitarbeiter vermutete einen Unfall und rief die Polizei. Diese wiederum leitete direkt Rettungsmaßnahmen und Ermittlungen ein.

Knapp zwei Stunden später fanden Taucher der DLRG den Angaben zufolge das gesunkene Auto. Der 23-Jährige saß darin leblos am Steuer. Vom Abschleppdienst wurde das Auto geborgen und sichergestellt. Weil Öl ausgetreten war, richtete die Feuerwehr eine Ölsperre ein. Zudem wurde die Untere Wasserschutzbehörde verständigt. Die betroffene Kreisstraße wurde zwischenzeitlich gesperrt.

