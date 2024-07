Betrunkener 29-Jähriger stirbt in See

Ein stark betrunkener Mann ist in einem See im Landkreis Fürstenfeldbruck leblos aufgefunden worden und kurz später gestorben. Der 29-Jährige war am Samstag mit Verwandten am Olchinger See und ging dort schwimmen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Rund 15 Minuten später hätten sie nach ihm gesucht, ihn an der Wasseroberfläche treibend gefunden und an Land gezogen. Rettungskräfte brachten den ertrunkenen Mann in eine Klinik, wo er starb. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und ging zunächst von einem Unfalltod aus.