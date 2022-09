Tödlicher Unfall: Fußgängerin von Sattelzug erfasst

Eine 88-Jährige starb am Mittwochvormittag bei einem Unfall im niedersächsischen Wittingen. Sie war von einem Sattelzug erfasst worden.

Am Donnerstagvormittag starb eine 88-Jährige bei einem Unfall im niedersächsischen Wittingen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau an einer Verkehrsinsel in der Innenstadt von dem Sattelzug eines 52-Jährigen erfasst. Sie erlag laut der Welt noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Ein Unfallsachverständiger soll jetzt ein Gutachtens erstellen. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)