Autofahrer verursacht tödlichen Unfall und begeht Fahrerflucht

Ein unbekannter Autofahrer hat in Hoya im Kreis Nienburg einen Unfall mit einem Toten und drei Verletzten verursacht und ist geflüchtet. Die Polizei sucht den Fahrer

Bei einem Überholmanöver hat ein Autofahrer in Hoya im Kreis Nienburg einen Unfall verursacht, der einem Menschen das Leben gekostet hat. Außerdem gibt es drei Verletzte. Anschließend habe der Verursacher Fahrerflucht begangen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Autofahrer ist noch unbekannt, nach ihm wird gefahndet. Den Angaben nach ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen auf der Landstraße zwischen Schweringen und Bücken, die beide zu Hoya gehören.

Nienburg: Ein Toter und drei Schwerverletzte bei Unfall

Der Fahrer des Kleinwagens soll den Angaben zufolge bei dichtem Verkehr zwei Personenwagen und einen Lastwagen überholt haben. Weil ihm ein Auto entgegenkam, brach er den Überholvorgang ab. Zeugenaussagen zufolge scherte er zwischen zwei Lkw ein, zwang durch sein Manöver aber den entgegenkommenden Wagen zum Ausweichen. Der darin sitzende 62-Jährige verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Wagen eines 23-jährigen Mannes und einer gleichaltrigen, schwangeren Frau aus der Samtgemeinde Mittelweser kollidierte, die der Unfallverursacher zuvor überholt hatte.

Die Feuerwehrkräfte mussten die vier Personen aus dem verunfallten Fahrzeugwrack befreien. Der 62-jährige Fahrer eines der beteiligten Autos verstarb trotz Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Auch die 23-Jährigen, die in dem zweiten Pkw saßen, wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Unfall in Hoya: Fahrer flüchtet

Der Fahrer, der das Überholmanöver gestartet hatte, flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, um den Fahrer zu finden.

