Motorroller-Fahrer bei Unfall gestorben

Ein Motorroller-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Lahn-Dill-Kreis tödlich verletzt worden. Noch an der Unfallstelle sei er gestorben, teilte das Polizeipräsidium in Gießen mit. Er war am Vormittag von einem Feldweg in eine Kreisstraße bei Solms-Albshausen eingebogen und dort aus bislang unbekannten Gründen gegen das Auto geprallt. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis