Radfahrer fährt Stufen hinab, stürzt und stirbt

Ein Fahrradfahrer ist nach einem Sturz in Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis ums Leben gekommen. Der 59-Jährige erlitt Polizeiangaben zufolge so starke Kopfverletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Demnach benutzte er nachts verbotenerweise einen Fußweg, an dessen Ende Stufen nach unten führen. Dabei stürzte er kopfüber. Laut Polizei trug der 59-Jährige keinen Helm und hatte kein Licht am Rad.

