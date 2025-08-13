Icon Menü
Tödlicher Zusammenstoß: Unfall in einer Kurve: 90-Jähriger stirbt in Südhessen

Tödlicher Zusammenstoß

Unfall in einer Kurve: 90-Jähriger stirbt in Südhessen

Ein Mann gerät mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem anderen Auto zusammen. Der darin sitzende Fahrer wird tödlich verletzt und stirbt noch an der Unfallstelle.
Von dpa
    •
    •
    •
    Ein Fahrer kracht in ein Auto auf der Gegenfahrbahn und verursacht einen tödlichen Unfall. (Symbolfoto)
    Ein Fahrer kracht in ein Auto auf der Gegenfahrbahn und verursacht einen tödlichen Unfall. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    In Südhessen ist ein 90-jähriger Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ein 26-jähriger Fahrer kam in einer Kurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und krachte dort nahe Niederseelbach (Rheingau-Taunus-Kreis) in ein anderes Auto, wie die Polizei berichtete. Der 90-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß demnach tödlich verletzt und im Auto eingeklemmt. Rettungskräfte hätten noch versucht, ihn an der Unfallstelle zu reanimieren. Der Mann sei jedoch wenig später gestorben.

    Der Unfallverursacher wurde laut Polizei leicht verletzt und in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Die L3273 war den Angaben zufolge während der Unfallaufnahme am Dienstagnachmittag vier Stunden voll gesperrt.

