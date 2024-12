13-Jähriger wird von Senior angefahren und stirbt

Ein 13-jähriger Junge ist in Grafenhausen (Kreis Waldshut) von einem Auto erfasst worden und einen Tag später gestorben. Der 92 Jahre alte Fahrer sei aus bislang unklaren Gründen auf der Straße nach rechts abgekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin geriet das Fahrzeug in eine Einmündung, wo der Junge war.

Der 13-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsspital nach Basel geflogen, wo er am Samstag starb. Der Autofahrer sowie seine 80-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Verkehrsdienst ermittelt nun und sucht nach Zeugen.