Tödliches Unglück: Unfall bei Rüdesheim: Unbeteiligter Mann gestorben

Tödliches Unglück

Unfall bei Rüdesheim: Unbeteiligter Mann gestorben

Ein Mann läuft aus dem Auto in Richtung Unfallstelle und fällt dabei auf den Kopf. Kurz darauf ist er tot. Die Ermittler klären nun, ob es eine medizinische Ursache gab.
Von dpa
    Der Notarzt konnte einen gestürzten Mann nicht mehr retten. Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein unbeteiligter Autofahrer ist bei dem Versuch, nach einem Unfall in der Nähe von Rüdesheim Hilfe zu leisten, gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Kurz zuvor waren auf der Landstraße zwei Autos zusammengestoßen, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte.

    Hinter der Unfallstelle stoppten mehrere Fahrzeuge, aus einem davon stieg der 49-Jährige aus. Mutmaßlich um Hilfe zu leisten, sei er in Richtung des Unfallorts gelaufen und dabei aus bislang unbekannten Gründen gestürzt, hieß es weiter. Er fiel auf den Kopf und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unglücksstelle starb. Ob sein Sturz eine medizinische Ursache oder es eine Kollision mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegeben hatte, muss noch ermittelt werden.

