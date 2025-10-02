Unfall bei Rüdesheim: Unbeteiligter Mann gestorben

Ein unbeteiligter Autofahrer ist bei dem Versuch, nach einem Unfall in der Nähe von Rüdesheim Hilfe zu leisten, gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Kurz zuvor waren auf der Landstraße zwei Autos zusammengestoßen, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte.

Hinter der Unfallstelle stoppten mehrere Fahrzeuge, aus einem davon stieg der 49-Jährige aus. Mutmaßlich um Hilfe zu leisten, sei er in Richtung des Unfallorts gelaufen und dabei aus bislang unbekannten Gründen gestürzt, hieß es weiter. Er fiel auf den Kopf und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unglücksstelle starb. Ob sein Sturz eine medizinische Ursache oder es eine Kollision mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegeben hatte, muss noch ermittelt werden.