81-Jähriger soll Frau und Sohn getötet haben

Ein Mann in Oberursel soll seine Frau und seinen Sohn getötet haben. Die Polizei nahm den 81-Jährigen am Morgen nach eigenen Angaben widerstandslos fest. Demnach rückten die Beamten nach einem Hinweis auf eine mögliche Straftat zu einem Wohnhaus in Oberursel aus. Dort fanden sie den Mann sowie die Leichen seiner 72 Jahre alten Ehefrau und seines 49-jährigen Sohnes.

Nach ersten Ermittlungen sei der 81-Jährige dringend verdächtig, für den Tod der beiden durch körperliche Gewalt verantwortlich zu sein. Beide seien seit mehreren Stunden tot gewesen, hieß es. Der mutmaßliche Täter werde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.