Mann in Eschwege mutmaßlich von Familienmitglied getötet

In Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) ist ein 59-Jähriger mutmaßlich von einem Familienmitglied getötet worden. Das Opfer und der 32-jährige Tatverdächtige seien am späten Mittwochabend in einen Streit geraten, teilte die Polizei mit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich den Angaben zufolge von einem Wohnhaus auf die Straße und eskalierte dort.

Dabei soll der 32-Jährige mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben. Der Mann starb noch am Einsatzort. Der Tatverdächtige habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Das Motiv sei bislang unklar. Zum genauen familiären Verhältnis der Männer machte die Polizei keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.