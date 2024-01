Japan

vor 60 Min.

Flugzeug fängt bei Landung in Tokio Feuer

Am Flughafen in Tokio brannte am Dienstag ein Flugzeug.

Ein Flugzeug geriet bei seiner Landung in Tokio am Dienstag in Brand. Die Passagiere mussten die Maschine über eine Notrutsche verlassen.

Von Svenja Moller