Tom Jones: Tickets für Deutschland-Konzerte ab heute im Vorverkauf

Tom Jones geht im Jahr 2023 mal wieder auf Tour und macht auch in Deutschland Halt. Tickets für die Konzerte des britischen Sängers sind ab Mittwoch zu haben.

Er kann es nicht lassen, auch nicht mit 82 Jahren. Musik-Legende Tom Jones wird in diesem Jahr wieder auf großen Open-Air-Bühnen auftreten. Der britische Sänger geht mal wieder auf Tour. Mittlerweile hat er in seiner 55 Jahre andauernden Karriere über 100 Tonträger verkauft. Doch die Lust am ganz großen Auftritt hat Jones noch nicht verloren. Davon können sich schon bald auch wieder Fans in Deutschland überzeugen.

Tom Jones: Tour 2023 – Konzerte in Deutschland im Überblick

Im Rahmen seiner "Ages and Stages"-Tour wird Tom Jones auch Zwischenstopps in Deutschland machen. Insgesamt wird er vier Konzerte in deutschen Städten absolvieren. Die Termine auf einen Blick:

Ulm : am 21.06.2023 im Klosterhof Wiblingen

am 21.06.2023 im Klosterhof München : am 23.06.2023 beim Tollwood Festival

am 23.06.2023 beim Tollwood Festival Frankfurt am Main : am 27.06.2023 in der Alten Oper

am 27.06.2023 in der Alten Oper Baden-Baden : am 29.06.2023 im Festspielhaus

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Tom Jones 2023 in Deutschland: Tickets ab Mittwoch im Vorverkauf und Presale

Die Musik von Tom Jones ist legendär, genau wie sein Repertoire. Der Sänger aus Wales, der eigentlich Sir Thomas John Woodward heißt, vereint Popmusik, R&B, Country-Musik, Gospel und Soul. Über die Jahrzehnte hat er sich viele Fans ersungen – auch in Deutschland. Daher dürften die Tickets für seine vier Konzerte in Deutschland begehrt sein.

Alle Interessenten sollten sich daher unbedingt den Donnerstag, 2. Februar 2023, vormerken. Dann beginnt der offizielle Vorverkauf für die Deutschland-Konzerte 2023 von Tom Jones. Die Karten sind dann bei Ticketmaster zu haben. Los geht es um 10.00 Uhr.

Alle Telekom-Kunden können bereits ab Mittwoch Tickets für die Auftritte von Jones ergattern. Die Prio-Tickets können auf der Website von Magenta gekauft werden.

Tom Jones geht 2023 auf Tour: Seine größten Hits im Überblick

Sex Bomb

It's Not Unusual

What's New Pussycat?

Green, Green Grass of Home

Delilah