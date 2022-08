Wissenschaftler warnen vor Tomatengrippe: Die wichtigsten Infos

Wissenschaftler haben in Indien ein neues Virus entdeckt. Betroffen sind Kinder unter fünf Jahren. Alle wichtigen Informationen zur sogenannten Tomatengrippe.

In Indien ist ein neues Virus aufgetreten. Mehrere Kinder unter fünf Jahren haben sich im Bundesstaat Kerala mit der sogenannten Tomatengrippe oder Tomatenfieber infiziert. Noch ist das Virus selten, trotzdem warnen Wissenschaftler vor weiteren Ausbrüchen.

Was sind die Symptome der Tomatengrippe?

Die Symptome der Tomatengrippe ähneln denen bei einer Corona-Infektion. Das Virus ist aber nicht mit dem Corona-Virus verwandt. Laut einem Bericht im Lancet Respiratory Medicine Journal leiden Betroffene an Fieber, Müdigkeit und Kopfschmerzen. Weitere Symptome können ein Hautausschlag, Erbrechen und Durchfall sein. Der Name der Grippe kommt von den roten und schmerzhaften Blasen, die sich bei einer Infektion am Körper bilden können.

Tomatengrippe: Woher kommt das neue Virus?

Die Tomatengrippe könnte eine Nachwirkung des Chikungunya- oder des Dengue-Fiebers sein. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es eine neue Variante der viralen Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist. Diese Infektionskrankheit betrifft hauptsächlich Kinder im Alter zwischen ein und fünf Jahren und Erwachsene mit einer Immunschwäche.

Wie sieht die Behandlung der Tomatengrippe aus?

Den Wissenschaftlern zufolge gibt es kein spezielles Medikament, um die Tomatengrippe zu behandeln. Die Krankheit verschwindet nach gewisser Zeit wieder von selbst.

Tomatengrippe: Was tun bei einer Infektion?

Die Tomatengrippe gilt als sehr ansteckend. Gerade auch weil es keine Medikamente dagegen gibt, sei es wichtig, sich bei einer Infektion zu isolieren. Damit eine Ausbreitung des Virus verhindert werden kann, sollen sich Betroffene fünf bis sieben Tage in Quarantäne begeben. Zudem sollte man auf Desinfektion und Hygienemaßnahmen achten. Betroffene sollten sich ausruhen, viel trinken und mit einem Schwamm mit heißem Wasser Reizungen und Hautausschläge behandeln.

Wie gefährlich ist die Tomatengrippe?

Die Tomatengrippe ist laut den Wissenschaftlern nicht lebensbedrohlich. Trotzdem müsse man die Ausbreitung im Blick behalten und weitere Ausbrüche verhindern.

Tomatengrippe: Wie viele Fälle sind bekannt?

Die Tomate wurde erstmals am 6. Mai 2022 festgestellt. Bis zum 26. Juli meldeten die Regierungskrankenhäuser im Bundesstaat Kerala mehr als 82 Fälle. Betroffen sind ausschließlich Kinder unter fünf Jahren. Weitere 26 Kinder bis zum Alter von zehn Jahren stehen im Verdacht, sich infiziert zu haben. Bislang sind nur die indischen Regionen Kerala, Tamilnadu und Odisha betroffen.