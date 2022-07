Tomorrowland 2022 live im Stream: Übertragung und Termin

Das größte elektronische Musik-Festival Tomorrowland 2022 ist gestartet. Hier erfahren Sie alles über die Live-Übertragung des Spektakels im Stream und im TV.

Es ist wieder so weit: Fans elektronischer Musik aus aller Welt versammeln sich in Belgien. Sie alle nehmen am weltweit größten elektronischen Musikfestival Tomorrowland teil. Auch dieses Jahr sind dort wieder beinahe alle großen Namen der Szene vertreten.

Doch die Tickets für das Festival sind nur sehr schwer zu haben. Innerhalb von nur wenigen Stunden sind diese jedes Jahr aufs neue ausverkauft. Vielen Fans bleiben daher nur Videozusammenschnitte der Highlights des Festivals, um auch etwas daran teilhaben zu können.

Dieses Jahr wird das Festival allerdings gleich auf mehreren Kanälen gestreamt. Hier bei uns erfahren Sie alles rund um die Übertragung von Tomorrowland 2022 im Stream und im Free-TV.

Die Übertragung von Tomorrowland 2022 live im TV und Stream

Fans elektronischer Musik dürfen sich freuen: Tomorrowland 2022 wird auf verschiedenen Plattformen übertragen. Dabei ist für alle das Richtige mit dabei. Denn die Übertragung betrifft nicht nur die legendäre Main-Stage und die dort auftretenden großen Künstler, sondern auch die Nebenbühnen. Es ist also sowohl für den Mainstream-Geschmack als auch für die Liebhaber von unbekannteren DJ´s gesorgt.

Nachdem der Fernsehsender RTL bereits mit seiner Übertragung von "Rock am Ring" einen Riesenerfolg gelandet hat, zieht er nun nach und überträgt auch Tomorrowland 2022. Wer das Festival streamen möchte, kann dies auf RTLplus.de tun. Dort sind ab Ende Juli nicht nur die Aufzeichnungen der Mega-Party im belgischen Boom zu sehen, sondern auch eine Live-Übertragung des Abschlusswochenendes.

Für Nutzer ist das Streamen des Festivals im Webbrowser von RTL+ kostenlos. Ebenfalls kostenlos ist die Übertragung im Free-TV Sender NOW!. Wer den Stream jedoch in der RTL+ App sehen möchte, benötigt dafür ein Abo für den Streamingdienst. Ein solches Abo kostet den Verbraucher monatlich 4,99 Euro.

Termin, Stream und Übertragung von Tomorrowland 2022

Tomorrowland 2022 findet an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt:

Freitag, 15. Juli - Sonntag, 17. Juli 2022

Freitag, 22. Juli - Sonntag, 24. Juli 2022

Freitag, 29. Juli - Sonntag, 31. Juli 2022

Ab dem 29. Juli wird das Festival dann auf RTL+ gestreamt. Es wird zu jedem einzelnen Festival-Wochenende ein Special zu sehen sein. Das Abschlusswochenende von 29.-31. Juli wird sogar als Livestream verfügbar sein. Diese Live-Übertragung wird so ablaufen, dass einerseits alle Acts der Main-Stage zu sehen sein werden. Andererseits werden auch die kleineren Nebenbühnen mit ins Programm aufgenommen. Von den Nebenbühnen wird allerdings nur ein Mix aus verschiedenen Acts zu sehen sein. Lediglich die Auftritte der großen Künstler auf der Main-Stage werden in Gänze übertragen.

Die Zuschauer können also nicht nur kostenfrei auf den Stream zugreifen, sie haben sogar die Wahl zwischen zwei verschiedenen Streams von Tomorrowland 2022.