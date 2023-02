Staffel 1 von "Too Hot To Handle: Germany": Start, Folgen und alle Infos

Staffel 1 von "Too Hot To Handle: Germany" wird im Februar erscheinen. Wissenswertes rund um Start, Folgen, Kandidaten und Stream gibt es hier.

Dass Dating-Sendungen ganz oben auf der TV-Wunschliste von vielen stehen, ist kein Geheimnis mehr. Neben "Are You The One?", "Die Bachelorette" 2023 und "Make Love, Fake Love" reiht sich eine neue Show zu den Liebessendungen ein: "Too Hot To Handle: Germany".

Weibliche und männlichen Singles, die sich auf einen Partyurlaub freuen, müssen lernen sich im Griff zu haben. Anstelle von heißen Flirts sollen die Kandidaten tiefsinnige Gespräche führen und wahre Gefühle entwicklen. Jegliche Zärtlichkeiten sind strengstens untersagt. Ein Supercomputer namens Lana wird dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Am Ende besteht die Möglichkeit auf ein Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro. Einen Haken gibt es aber noch: Für jeden Regelverstoß reduziert sich der Gewinn. Wenn sich die Kandidaten also nicht beherrschen können, kann es sein, dass das Geld schnell weg ist.

Ursprünglich stammt die Dating Show aus England. Das Format ist weltweit bekannt und wurde nun ebenfalls in einer brasilianischen sowie lateinamerikanischen Variante ausgestrahlt. Nun folgt das deutsche Format.

Möchten Sie gerne mehr zu Staffel 1 von "Too Hot To Handle: Germany" erfahren? Wann ist der Start? Wie viele Folgen wird es geben? Welche Kandidaten werden mit dabei sein? Wird es einen Stream geben? Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammengetragen.

Staffel 1 von "Too Hot To Handle: Germany": Wann ist der Start?

Datingfans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Der Startschuss von "Too Hot To Handle: Germany" wird am 28. Februar 2023 fallen.

Das sind die Folgen von "Too Hot To Handle: Germany"

Bisher ist noch nichts Näheres dazu bekannt, wie viele Folgen es von "Too Hot To Handle: Germany" geben wird. Wirft man allerdings einen Blick auf die englische Version der Show, so kann man davon ausgehen, dass sich der deutsche Ableger der Show daran orientieren wird. Daher könnte es sein, dass es zehn Episoden geben wird. Da der Sender sich dazu noch nicht äußerte, veröffentlichen wir diese Liste unter Vorbehalt. Sobald genaue Informationen zu den Folgen bekannt sind, werden diese hier ergänzt:

Das sind die Teilnehmer von "Too Hot To Handle: Germany"

Um sich einen besseren Überblick zu den Kandidaten verschaffen zu können, haben wir Ihnen hier eine Liste verlinkt:

Akka , 21 Jahre, Influencer aus Wien , Motto: "Eat, Sleep, Fuck, Repeat"

, 21 Jahre, aus , Motto: "Eat, Sleep, Fuck, Repeat" Anna, 25 Jahre, Content Creatorin aus Innsbruck , Motto: "Meine Haare sind eine Art Superkraft, wir sind beide relativ schwer zu bändigen"

, Motto: "Meine Haare sind eine Art Superkraft, wir sind beide relativ schwer zu bändigen" Dennis, 33 Jahre, Model, Influencer und Fotograf aus Berlin , Motto: "Ohne Sex hätte ich kein Lächeln"

und Fotograf aus , Motto: "Ohne Sex hätte ich kein Lächeln" Emely, 26 Jahre, Make-Up-Artistin aus Berlin , "Nach dem Sex gehe ich entweder nachhause oder gebe ihm ein High Five"

, "Nach dem Sex gehe ich entweder nachhause oder gebe ihm ein High Five" Fabio, 26 Jahre aus Berlin , Motto: "Ich bin Halbitaliener und sehr romantisch - Ich bin der typische Gigolo"

, Motto: "Ich bin Halbitaliener und sehr romantisch - Ich bin der typische Gigolo" Kevin, 26 Jahre, Model und Fußballer aus Flensburg , Motto: "Bei mir ist jeder Schuss ein Volltreffer"

, Motto: "Bei mir ist jeder Schuss ein Volltreffer" Laura, 34, Model aus Berlin , Motto: „Wenn du selbstbewusst bist und dich liebst, wie du bist, stehen die Männer schon Schlange”

, Motto: „Wenn du selbstbewusst bist und dich liebst, wie du bist, stehen die Männer schon Schlange” Oliver, 28 Jahre, Personal Trainer aus Wiesbaden , Motto: "Sex ist wie Muskelaufbau"

, Motto: "Sex ist wie Muskelaufbau" Onyi, 25 Jahre, Zahnmedizinstudentin aus Hamburg , Motto: "Ich hatte bisher noch keine Beziehung und bin auch nicht traurig darüber"

, Motto: "Ich hatte bisher noch keine Beziehung und bin auch nicht traurig darüber" Sophie, 25 Jahre, Unternehmerin aus Berlin , Motto: „Ich stehe auf Bad Boys. Vielleicht, weil ich selbst ein böses Mädchen bin”

, Motto: „Ich stehe auf Bad Boys. Vielleicht, weil ich selbst ein böses Mädchen bin” Stella, 25 Jahre, Model und Influencerin aus München , Motto: „Ein braves Mädchen war ich eigentlich nie. Ich bin ein Mensch, der wirklich fürs Singleleben gemacht ist”

, Motto: „Ein braves Mädchen war ich eigentlich nie. Ich bin ein Mensch, der wirklich fürs Singleleben gemacht ist” Tobias, 27 Jahre, IT Consultant aus Heilbronn , Motto: "Es gibt das Vorurteil, dass schöne Menschen dumm sind, aber ich bin eigentlich der lebende Beweis, dass es nicht so ist"

Staffel 1 von "Too Hot To Handle: Germany" im Stream

Staffel 1 von "Too Hot To Handle: Germany" wird bei Netflix ausgestrahlt. Netflix gehört mit seinen 223 Millionen zahlenden Mitgliedern zu den größten Streaminganbietern weltweit und ist in 190 Ländern verfügbar. Das Sortiment reicht von Serien bis Filmen, hin zu Dokumentationen und Realityshows.