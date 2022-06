Alle Infos zu "Top Dog Germany" 2022: Sendetermine, Übertragung Wiederholung, Hunde und Halter

2022 gibt es bei RTL Staffel 2 von "Top Dog Germany" zu sehen. Wir zeigen Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung, Wiederholung, Hunde, Halter, Regeln, Experten und Moderatoren.

Bei RTL ist es wieder tierisch: "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" startete im Juni 2022 mit Staffel 2. In der Show treten zahlreiche Halterinnen und Halter mit ihren Hunden als Team an. Sie alle versuchen, die verschiedenen Parcours-Hindernisse zu meistern. Wer die kniffligen Aufgaben und Parcours am besten lösen kann, geht als Gewinnerteam bei "Top Dog Germany" 2022 hervor und gewinnt obendrauf noch 25000 Euro, wovon 5000 Euro an eine selbstgewählte Tierschutzorganisation gespendet werden.

Staffel 2 von "Top Dog Germany" hat neben dem großen Finale noch ein anderes Highlight zu bieten: 13 prominente Hundehalter werden in einem Promi-Special mit ihren Hunden gegeneinander antreten. Schaffen die Promis mit ihren Vierbeinern ein Hindernis im Parcours, gibt es jeweils 250 Euro. Die Teams, welche die Aufgaben am besten meistern, können im Dog House weitere 500 Euro pro geschafftes Hindernis erzielen. Das Gewinnerteam im Promi-Special gewinnt zusätzlich 10.000 Euro. Jeder Euro, der an diesem Tag von den Promis und ihren Vierbeinern gewonnen wird, geht an vorab ausgewählte Wohltätigkeitsvereine.

Sie sind neugierig geworden und möchten mehr zur tierischen Show auf RTL erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir zeigen Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung, Experten, Hunde, Halter, Regeln und den Moderatoren von "Top Dog Germany" 2022.

Wann läuft "Top Dog Germany"? Sendetermine von Staffel 2

Start der neuen Staffel von "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" war am Freitag, dem 17. Juni 2022. Seit diesem Tag an gibt es jeden Freitagabend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr eine neue Folge der Hundeshow zu sehen. Nach Angaben von RTL besteht Staffel 2 insgesamt aus sechs Folgen und einer Promi-Special-Ausgabe. Hier haben wir die Sendetermine von "Top Dog Germany" 2022 für Sie im Überblick:

Folge 1: Freitag, 17. Juni 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Freitag, 24. Juni 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Freitag, 01. Juli 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Freitag, 08. Juli 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: Freitag, 15. Juli 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: Freitag, 22. Juli 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 7: Freitag, 29. Juli 2022, 20.15 Uhr, RTL

Das sind die Hunde und Halter von "Top Dog Germany" - Staffel 2

Möchten Sie sich gerne vorab einen ersten Eindruck über die Hunde und die jeweiligen Halter verschaffen? Dann sind Sie hier genau richtig. Für jede Folge stellen wir Ihnen hier die Hunde und die dazugehörigen Halter vor.

Folge 1

Sabrina (33) aus Herne und Bruno (3, Deutsche Dogge, Rüde)

und Bruno (3, Deutsche Dogge, Rüde) Maik (26) aus Paderborn und Bounty (2, Border Collie-Australian Shepherd, Rüde)

und Bounty (2, Border Collie-Australian Shepherd, Rüde) Raphael (37) aus Marl und Horst-Kevin (6, Border Collie, Rüde)

und Horst-Kevin (6, Border Collie, Rüde) Dario Costa (18) aus Zaberfeld und Cleo (2, Border Collie-Labrador, Hündin )

(18) aus und Cleo (2, Border Collie-Labrador, ) Gina (56) aus Herne und Fergus (3, Whippet, Rüde)

und Fergus (3, Whippet, Rüde) Philipp (26) aus Hamburg und Henry (4, English Cocker Spaniel, Rüde)

und Henry (4, English Cocker Spaniel, Rüde) Anna (49) aus Senden und Siva (6, Großpudel, Hündin )

) Noah (30) aus Hamburg und Matilda (6, Australian Shepherd, Hündin )

und Matilda (6, Australian Shepherd, ) Sina (30) aus Gießen und Aki (4, Perro sin Pelo del Peru, Rüde)

Mica (52) aus Altenmünster und Mr. Mücke (1, Pudel-Mix, Rüde)

und Mr. Mücke (1, Pudel-Mix, Rüde) Mike (29) aus Hosingen und Limit (6, Border Collie, Rüde)

und Limit (6, Border Collie, Rüde) Julia (32) aus Elsfleth und Kalle (7, Magyar Vizsla-Drahthaar, Rüde)

und Kalle (7, Magyar Vizsla-Drahthaar, Rüde) Daisy Ray (41) aus Halle und Boris (6, Chihuahua, Rüde)

(41) aus Halle und Boris (6, Chihuahua, Rüde) Christine (58) aus Filderstadt und Peppi (9, Puli, Rüde)

und Peppi (9, Puli, Rüde) Jasmin (24) aus Hellersdorf ) und Mila (1, Chihuahua, Hündin )

) und Mila (1, Chihuahua, ) Hans Udo (65) Remscheid und Eve (7, Weißer Schäferhund, Hündin )

(65) und Eve (7, Weißer Schäferhund, ) Sascha (35) aus Graz und Celsy (5, Havaneser, Hündin )

Folge 2

Dominik (30) aus Berlin und Ninja (4, Border Collie, Rüde)

und Ninja (4, Border Collie, Rüde) Reynette (31) aus Neu-Isenburg ) und George (2, Schweizer Schäferhund, Rüde)

) und George (2, Schweizer Schäferhund, Rüde) Sylvia (54) aus Altenmünster und Cecano (2, Afghanischer Windhund, Rüde)

und Cecano (2, Afghanischer Windhund, Rüde) Jana (39) aus Solingen und Karlson (5, Mischling, Rüde)

und Karlson (5, Mischling, Rüde) Carina (30) aus Wien und Buddy (7, Holländischer Schäferhund, Rüde)

und Buddy (7, Holländischer Schäferhund, Rüde) Christina (30) aus Jenbach und Iggy (2, Parson Russell Terrier , Hündin )

und Iggy (2, Parson , ) Raphael (31) aus Berlin und Taru (6, Nova Scotia Duck Tolling Retriver, Rüde)

und Taru (6, Duck Tolling Retriver, Rüde) Stefanie (44) aus Ilsede und Freestyle (3, Chinese Crested, Rüde)

und Freestyle (3, Chinese Crested, Rüde) Alicia (23) aus Oerlinghausen und Luna (1, Collie, Hündin )

und Luna (1, Collie, ) Carmelo (46) Mannheim und Fanny (4, Laekenois, Hündin )

und Fanny (4, Laekenois, ) Ben (13) und Fritz (4, Deutsche Dogge, Rüde)

Kathrin (54) aus Spenge und Tayla (1, Magyar Vizsla, Hündin )

und Tayla (1, Magyar Vizsla, ) Lena (34) aus Hagen und Snickers (4, Jack Russell Terrier-Mix, Rüde)

und Snickers (4, Terrier-Mix, Rüde) Gunther (51) aus Spenge und Chayenne (10, Magyar Vizsla, Hündin )

und Chayenne (10, Magyar Vizsla, ) Jamina (26) aus Köln und Gin (7, Australian Shepherd-Boxer-Ridgeback, Hündin )

und Gin (7, Australian Shepherd-Boxer-Ridgeback, ) Tanea (22) aus Karlsruhe und Leeyo (2, Papillon, Rüde)

und Leeyo (2, Papillon, Rüde) Jennifer (33) aus Berlin und Frau Merkel (2, Cockerpoo, Hündin )

und Frau Merkel (2, Cockerpoo, ) Mario (35) aus Rüdershausen und Joko (5, Golden Retriever , Rüde)

Folge 3

Rawad (41) Aachen und Juani (6, Mischling, Hündin )

und Juani (6, Mischling, ) Ramona (23) aus Willstätt und Simba (9, Miniatur Australian Shepherd, Rüde)

und Simba (9, Miniatur Australian Shepherd, Rüde) Dagmar (57) aus Mieders-Stubai und Carlo (6, Tibet Terrier , Rüde)

, Rüde) Mia Heringer (14) und Frieda (2, Labrador, Hündin )

(14) und Frieda (2, Labrador, ) Alexander (47) aus Rheda-Wiedenbrück und Summer (8, Bolonka-Zwetna, Hündin )

und Summer (8, Bolonka-Zwetna, ) Sandra (48) aus Seligenstadt und Madita (1, Jack Russell Terrier , Hündin )

und Madita (1, , ) Mirjam (33) aus Markt Wald und Gambit (7, Malinois, Rüde)

und Gambit (7, Malinois, Rüde) Nikolaj (33) aus Plön und Maja (ca. 6, Mischling, Hündin )

und Maja (ca. 6, Mischling, ) Barbara (50) aus Mannheim und Joey (9, Afghanischer Windhund, Rüde)

und Joey (9, Afghanischer Windhund, Rüde) Heiko (48) aus Hamburg und Fritz (3, Italienisches Windspiel, Rüde)

und Fritz (3, Italienisches Windspiel, Rüde) Benny (38) aus Kilchberg und Leilani (4, Französische Bulldogge, Hündin )

und Leilani (4, Französische Bulldogge, ) Lisa (31) aus Bremen und Charles (3, Boxer, Rüde)

und Charles (3, Boxer, Rüde) Isabell (36) aus Köln und Pluto (2, Magyar Vizsla, Rüde)

und Pluto (2, Magyar Vizsla, Rüde) Luke (14) und Cake (11, Border Collie, Hündin )

) Nick (12) und Hicks (3, Border Collie, Hündin )

) Christoph (35) aus Düsseldorf und Eddy (10, Kleiner Münsterländer, Rüde)

und Eddy (10, Kleiner Münsterländer, Rüde) Maya (16) und Nemo (6, Papillon, Rüde)

Carsten (74) aus Prisdorf und Caly (10, Beagle, Hündin )

Folge 4

Stefan (55) aus Wanderup und Flöte (1, Dackel, Hündin )

und Flöte (1, Dackel, ) Meik (50) aus Braunfels und Lucille (1, Continental Bulldogg, Hündin )

und Lucille (1, Continental Bulldogg, ) Anthea (32) aus Eggenstein und Moe (4, Malinois, Rüde)

(4, Malinois, Rüde) Marco (41) aus Bochum und Flash (2, Border Collie, Rüde)

und Flash (2, Border Collie, Rüde) Lara (24) aus Bad Salzuflen und Blue (6, Miniatur Australian Sheperd, Rüde)

und Blue (6, Miniatur Australian Sheperd, Rüde) Melissa (37) aus Bochum und Abby (6, Mops, Hündin )

und Abby (6, Mops, ) Steven (34) aus Kirchheim und Coco (6, Chihuahua, Hündin )

und Coco (6, Chihuahua, ) Benjamin (40) aus Langenau und Mila (9, Labrador Retriever , Hündin )

und Mila (9, Labrador , ) Mandy (42) aus Schalksmühle und Nebula (1, Thairidgebackdog, Hündin )

und Nebula (1, Thairidgebackdog, ) Tommy (28) aus Wiesbaden und Nami (1, Beagle-Puggle-Mix, Hündin )

und Nami (1, Beagle-Puggle-Mix, ) Michael (36) aus Oberschweinbach und Maja (8, Malinois, Hündin )

und Maja (8, Malinois, ) Roman (48) aus Velen-Ramsdorf und Tulip (5, Mischling, Hündin )

) Emily (18) aus Senden und Bella (7, Bobtail-Mix, Hündin )

) Uwe (58) aus Jossgrund und Fly (4, Neufundländer, Hündin )

und Fly (4, Neufundländer, ) Nicole (40) aus Balve und Aki (5, Husky, Hündin )

und Aki (5, Husky, ) Susanne (53) aus Wertheim und Alonso (6, Dalmatiner, Rüde)

und Alonso (6, Dalmatiner, Rüde) Lisa (29) aus Dornstetten und Jamie (10, West Highland White Terrier , Rüde)

Folge 5

Sebastian (29) aus Bruckmühl und Lyiinus (4, Nova Scotia Ducking Tolling Retriever , Rüde)

und Lyiinus (4, Ducking Tolling , Rüde) Doris (58) aus Schlitz und Zora (4, Briard, Hündin )

) Jessica (28) aus Dutenhofen und Recall (9, Kurzhaar Border Collie, Hündin )

und Recall (9, Kurzhaar Border Collie, ) Christine (53) aus Reutlingen und Lena (4, Labrador Retriever , Hündin )

und Lena (4, Labrador , ) Lisa (32) aus Hamburg und Fibi (6, Kleiner Münsterländer, Hündin )

und Fibi (6, Kleiner Münsterländer, ) Melanie (34) aus Duisburg und Trouble (6, Border Collie, Hündin )

und Trouble (6, Border Collie, ) Erik (34) aus Berlin und Yumi (3, Shiba Inu, Hündin )

und Yumi (3, Shiba Inu, ) Gérard (31) aus Magdeburg und Sammy (6, Westhighland-Pinscher-Mischling, Rüde)

und Sammy (6, Westhighland-Pinscher-Mischling, Rüde) Rico (34) aus Worms und Fierce (6, Belgischer Schäferhund, Hündin )

und Fierce (6, Belgischer Schäferhund, ) Rüdiger (63) aus Kleinblittersdorf und Toby (11, Jack Russell Terrier , Rüde)

und Toby (11, , Rüde) Ina (39) aus Polch und Zora (4, Australian Cattle Dog, Hündin )

und Zora (4, Australian Cattle Dog, ) Marina (28) Waltenhofen und Baki (1, Pomeranian, Rüde)

und Baki (1, Pomeranian, Rüde) Stephan (31) aus Soderstorf und Juna (9, Mischling, Hündin )

und Juna (9, Mischling, ) Alex (40) aus Ilvesheim und Mojito (9, Border Collie, Rüde)

und Mojito (9, Border Collie, Rüde) Sara (26) aus Bad Schwalbach und Jamie (4, Mini Australian Shepherd, Rüde)

und Jamie (4, Mini Australian Shepherd, Rüde) Laura (34) aus Altötting ) und Linus (3, Mischling, Rüde)

(34) aus ) und Linus (3, Mischling, Rüde) Nadine (48) aus Potsdam und Ricca (9, Dackel-Mix, Hündin )

und Ricca (9, Dackel-Mix, ) Jürgen (40) aus Leverkusen und Sawyer (2, X-Malinois, Rüde)

Folge 6

Die Hunde und die Halter werden noch bekanntgegeben.

Folge 7

Die Hunde und die Halter werden noch bekanntgegeben.

Wo findet die Übertragung von "Top Dog Germany" 2022 im TV und Stream statt?

Ausgestrahlt wird Staffel 2 von "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" im Free-TV beim Sender RTL. Dort gibt ab dem 17. Juni 2022 jeden Freitagabend um 20.15 Uhr eine neue Folge der Hundeshow zu sehen.

Wer "Top Dog Germany" 2022 lieber online schauen möchte, kann den Live-Stream auf der Seite der Streaming-Plattform RTL+ nutzen. Allerdings ist hierfür eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro fällig. Das Abonnement bei RTL+ ist jederzeit kündbar.

Gibt es eine Wiederholung von "Top Dog Germany" 2022?

Sie haben freitagabends keine Zeit und möchten trotzdem nicht verpassen, wie sich die Hunde und ihre Halter in den verschiedenen Parcours schlagen? Die Wiederholung steht Ihnen nach TV-Ausstrahlung ebenfalls bei RTL+, in diesem Fall allerdings kostenlos, zur Verfügung.

Das sind die Experten in Staffel 2 von "Top Dog Germany"

Als Schiedsrichter fungiert 2022 zum ersten Mal Agilitytrainer Jan Dießner. Der 33-jährige Hundeexperte hat im Vorhinein alle Hindernisse geprüft, um das Wohl der Tiere während der Show zu gewährleisten. Während den einzelnen Folgen erläutert Jan Dießner dem Publikum die verschiedenen Läufe, gibt Tipps rund um eine angemessene Hundeerziehung und steht dem Moderationsteam bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite.

Zuständig für die tierärztliche Grundversorgung ist wie bereits in Staffel 1 von "Top Dog Germany" die Tierärztin und Bloggerin Dr. Tanja Pollmüller, auch bekannt unter "Doc Polly". Alle teilnehmenden Hunde müssen vorab von der Tierärztin untersucht werden.

Wie lauten die Regeln bei "Top Dog Germany" 2022?

In jeder der fünf Vorrunden-Show kämpfen die Teams um den Einzug ins Finale. Außerdem haben die Teilnehmer in jeder Show die Möglichkeit, den Tagessieg von 5000 Euro zu gewinnen, wovon 1000 Euro an eine Tierschutzorganisation gehen. Die zwei Teams, die den Parcours am besten meistern, erhalten ein direktes Finalticket. Platz 3 und 4 müssen noch einmal in einem direkten Duell gegeneinander antreten und sich um den Einzug ins Finale bemühen.

Wie schon in Staffel 1, gibt es auch 2022 die Sonderwertung "Last Shorty Standing" für alle kleinen Rassen, die bei "Top Dog Germany" teilnehmen. Die Teams, welche in dieser Kategorie Platz 1 und 2 erreichen, bekommen in den Vorrunden ebenfalls ein Ticket für das Finale. Das finale Siegerteam bei den kleinen Hunden wird mit 5000 Euro belohnt. Auch hier gehen 1000 Euro an einen selbstgewählten guten Zweck.

Das sind die Moderatoren in Staffel 2 von "Top Dog Germany"

Die Moderation von "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" teilen sich 2022 erneut Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann, welcher auch unter dem Namen "Buschi" bekannt ist. Zusammen kommentieren und moderieren die drei die Hundeshow, erklären die einzelnen Hindernisse und kümmern sich um das Wohl aller tierischen und menschlichen Teilnehmer. Sowohl Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann sind regelmäßig als Moderatoren in Shows rund um Spiel, Sport und Spaß bei RTL zu sehen.