"Topf sucht Burdecki": Alles Wichtige zur Übertragung und Wiederholung

In "Topf sucht Burdecki" macht sich die Reality-Blondine auf die Suche nach der großen Liebe. Alle Infos zur Wiederholung und Übertragung im TV und Stream erhalten Sie hier.

Evelyn Burdecki begibt sich diesen Sommer auf die Suche nach ihrem Traummann. Der Clou dabei ist: Die potentiellen Liebes-Anwärter wissen vorher nicht, dass ihre Date-Partnerin Evelyn Burdecki ist.

Sie möchten das etwas andere Dating-Format nicht verpassen? Dann erfahren Sie hier alles Wichtige rund um die Übertragung und Wiederholung von "Topf sucht Burdecki".

Übertragung von "Topf sucht Burdecki" im TV und Stream

Wenn Sie "Topf sucht Burdecki" mitverfolgen möchten, können Sie dies natürlich auf dem konventionellen Wege im linearen TV tun. Dort wird die Sendung seit Sonntag, dem 7. August 2022, in wöchentlichem Rhythmus immer um 17.40 Uhr ausgestrahlt. Insgesamt sind vom Sender vier Folgen geplant.

Zudem können Sie die Sendung zeitgleich im Live-Stream auf Joyn mitverfolgen.

Wiederholung: Wo kann man ganze Folgen "Topf sucht Burdecki" kostenlos nach der Ausstrahlung sehen?

Sie möchten die Sendung "Topf sucht Burdecki" mitverfolgen haben jedoch zum regulären Ausstrahlungstermin im Fernsehen keine Zeit? Kein Problem. Beim Streaming-Dienst Joyn können Sie die einzelnen Folgen jederzeit nach dem Sendetermin im TV als Wiederholung abrufen.

Das Basis-Angebot des Anbieters ist für die Nutzer nach wie vor kostenlos. Dennoch kann zudem ein Premium-Abo für monatlich 6,99 Euro zugebucht werden. Dieses beinhaltet eine Vielzahl an Filmen und Serien, die nicht im kostenlosen Basis-Abo enthalten sind. Zudem können über das Premium-Abo über 70 TV Sender abgerufen werden - darunter unter anderem auch Pay-TV-Sender. Laut Anbieter ist dieses Abonnement monatlich kündbar.

"Topf sucht Burdecki": Das Konzept der Sendung

Insgesamt 21 Single-Männer haben sich für ein neues Dating-Format beworben, um dort die große Liebe zu finden. Erst während der Sendung wird ihnen jedoch offenbart, um welche Dating-Partnerin es sich handelt: Reality-Sternchen Evelyn Burdecki übt sich als Bachelorette und führt die Männer zu verschiedenen Dates aus.

Hier müssen sich die Männer schließlich beweisen, egal ob im Escape-Room, auf dem Tandem-Rad oder aber im Zoo. Die 33-Jährige hat jedoch ganz konkrete Vorstellungen, was ihren Zukünftigen betrifft. Sie wünscht sich "Jemand, der spontan ist und sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Es wäre auch schön, wenn er ein kleines Bäuchlein hätte!". Außerdem wünscht sich die Blondine einen Mann, mit dem sie möglichst schnell eine große Familie gründen kann. "Ich würde sehr gerne Kinder haben – am liebsten Fünflinge!"

Bekannt wurde Evelyn Burdecki durch ihre Teilnahme als Kandidatin bei der TV-Show "Der Bachelor". Zudem sicherte sie sich im Jahr 2019 den Titel "Dschungelkönigin" bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!". Nachdem dem sich "Der Bachelor" nicht als ihr Traummann entpuppte, versucht die 33-Jährige nun erneut ihr Glück im eigenen Format. (AZ)