"Topf sucht Burdecki": Start, Sendetermine, Sendezeit und alle Infos

In der neuen Dating-Show "Topf sucht Burdecki" will Reality-TV-Star Evelyn Burdecki ihren Traummann finden. Alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit haben wir hier für Sie.

Mit ihrer Teilnahme an der Dating-Show "Take Me Out" erlangte Evelyn Burdecki 2014 erstmals Bekanntheit. Damals zählte sie noch zu einer von insgesamt 30 Single-Frauen, die in der Sendung verschiedene Männer präsentiert bekamen und per Buzzer entscheiden durften, ob sie den jeweiligen Kandidaten näher kennenlernen wollen. Im neuen Format "Topf sucht Burdecki" sieht es nun ganz anders aus: Sie steht als einzige Frau im Mittelpunkt und geht mit verschiedenen Männern auf Dates, um herauszufinden, wer am besten zu ihr passt. Besonders wichtig ist Evelyn Burdecki bei der Partnerwahl, dass ihr Zukünftiger ihre Liebe zu Zwiebeln teilt - oder zumindest mit dem Geruch gut klar kommt.

Sie möchten mehr über das neue Dating-Format "Topf sucht Burdecki" erfahren? Wann geht die Show bei Sat.1 an den Start und wie viele Folgen wird es geben? Alle Infos zu den Sendeterminen und der Sendezeit der Reality-Show haben wir hier für Sie.

"Topf sucht Burdecki": Start der neuen Dating-Show

Das neue Dating-Format "Topf sucht Burdecki" geht am 31. Juli 2022 bei Sat.1 an den Start. Der Name der Sendung wird den teilnehmenden Single-Männern im voraus jedoch nicht verraten - sie wissen vor ihrem Date nicht, dass sie auf Evelyn Burdecki treffen werden. Die Treffen mit den Singles werden ganz unterschiedlich ablaufen. Der Reality-Star wird die Männer unter anderem bei einer Tandem-Fahrt, bei einem Zoo-Besuch und in einem Escape-Room genauer unter die Lupe nehmen.

Sendetermine und Sendezeit von "Topf sucht Burdecki"

Insgesamt wird es von der Dating-Show "Topf sucht Burdecki" ab dem 31. Juli fünf Folgen zu sehen geben. Die Episoden des Reality-Formats laufen im Nachmittagsprogramm und werden von Endemol Shine Germany produziert. Hier finden Sie die Sendetermine und die Sendezeit von "Topf sucht Burdecki" im Überblick:

Folge 1: Sonntag, 31. Juli 2022, 17.45 Uhr, Sat.1 / Joyn

/ Folge 2: Sonntag, 07. August 2022, 17.45 Uhr, Sat.1 / Joyn

/ Folge 3: Sonntag, 14. August 2022, 17.45 Uhr, Sat.1 / Joyn

/ Folge 4: Sonntag, 21. August 2022, 17.45 Uhr, Sat.1 / Joyn

/ Folge 5: Sonntag, 28. August 2022, 17.45 Uhr, Sat.1 / Joyn

Kandidaten bei "Topf sucht Burdecki": Welche Single-Männer sind in der Show dabei?

Bisher hat Sat.1 noch nicht bekannt gegeben, welche Männer Ende Juli mit Evelyn Burdecki auf ein Date gehen werden. Fest steht aber bereits, dass insgesamt 21 Singles an "Topf sucht Burdecki" teilnehmen werden. Sobald der Sender die entsprechenden Infos veröffentlicht, informieren wir Sie hier darüber.

Übertragung von "Topf sucht Burdecki" live im TV und Stream

Wenn sich Evelyn Burdecki im Juli erneut im Fernsehen auf die Suche nach der großen Liebe macht, dann können Sie das bei "Topf sucht Burdecki" live im TV und Stream mitverfolgen. Die TV-Übertragung übernimmt der Privat-Sender Sat.1 und im Stream können sie das Reality-Format über die Plattform Joyn live ansehen oder nach der Ausstrahlung abrufen.

Evelyn Burdecki kurz vorgestellt

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Evelyn Burdecki 2014 beim Dating-Format "Take Me Out", sie wurde aber der breiten Öffentlichkeit erst mit ihrer Teilnahme an "Der Bachelor" 2017 bekannt. Darauf folgten zahlreiche Auftritte in verschiedenen deutschen Reality-Formaten wie "Promi Big Brother", "Bachelor in Paradise" und "Das perfekte Promi-Dinner". 2019 gewann Burdecki das Dschungelcamp und nahm ein Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause, worauf eine Teilnahme bei "Let's Dance" folgte, wo sie den 5. Platz belegte. Nach ihrem Erfolg im Reality-TV wurde sie 2020 sogar Jurorin bei "Das Supertalent" und moderierte gemeinsam mit Verona Poth die Show "Weißt du noch?... Die 90er Jahre". (AZ)