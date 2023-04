"GNTM": Heidi Klum stand auf Schoko-Bons und Muffins

Kuchen und Süßigkeiten mochte Heidi Klum zu Beginn ihrer Model-Karriere sehr. Das brachte ihr sogar einen Spitznamen ein.

Heidi Klum stand in ihrer Anfangszeit als Model auf Kuchen und Süßigkeiten. "Du mochtest sehr gerne Schoko-Bons", sagte Kandidatin Nicole, die eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Topmodel hat, in der aktuellen Folge von " Germany's Next Topmodel".

Die 49-Jährige aus Offenbach lebte vor 30 Jahren mit Klum zusammen in einer Model-WG in Mailand und will nun mit ihrer Teilnahme in der Sendung ins Geschäft zurückkehren.

"Die habe ich pausenlos gegessen", stimmte die ebenfalls 49 Jahre alte Klum ihrer früheren Mitbewohnerin zu - und nicht nur das. Sie habe damals "so viele Muffins gegessen, dass die mich Muffin genannt haben", sagte Klum.

(dpa)