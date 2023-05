Sport-Welt unter Schock: Olympiasiegerin Tori Bowie ist tot

Tori Bowie wurde Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Sprint. Nun ist die Leichtathletin im Alter von 32 Jahren gestorben.

Die Welt des Sports steht unter Schock: Die Top-Sprinterin Tori Bowie ist tot. Das teilte ihre Management-Firma "Iron Management". Die US-Amerikanerin war im Sprint Weltmeisterin im Einzel und Olympiasiegerin mit der Staffel geworden. Sie wurde 32 Jahre alt.

Sprinterin Tori Bowie ist tot: Todesursache unklar

Bowie war im US-Bundesstaat Mississippi geboren worden und hatte in der Folge an der University of Southern Mississippi studiert. In dieser fiel so vor allem wegen ihrer sportlichen Leistungen auf. 2013 begann sie eine Karriere als Profisportlerin.

Der wohl größte Erfolg ihrer Karriere war Bowie im Jahr 2017 gelungen. In London gewann sie im Sprint über 100 Meter den Titel als Weltmeisterin. Auch mit der Staffel wurde sie bei dem Turnier Weltmeisterin. Bowie durfte sich außerdem Olympiasiegerin nennen. Bei den Olympischen Spielen 2016 holte sie mit der 4x100-Meter-Staffel der USA die Goldmedaille in Rio de Janeiro. In den Einzelwettbewerben über 100 und 200 Meter gewann Bowie Silber und Bronze. Sie gehörte damit Ende der 2010er-Jahre zu den erfolgreichsten Athletinnen der USA. Ihre persönliche Bestzeit beim Sprint über 100 Meter lag bei 10,78 Sekunden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bowie zeigte sich nicht nur als herausragende Sprinterin, sondern auch als Weitspringerin mit dem Format Weltklasse. Bei der Weltmeisterschaft 2017 gelang es ihr beinahe, eine Medaille im Weitsprung zu holen. Sie belegte letztlich den 4. Rang.

Die US-Amerikanerin verstarb nun in ihrer Wahlheimat Florida. Zur Todesursache wurden zunächst keine Details öffentlich. Ihren letzten Wettkampf hatte Bowie im Juni 2022 bestritten.

Nach Tod von Olympiasiegerin Tori Bowie: Trauer in der Welt des Sports

Die Anteilnahme in innerhalb der Welt des Leichtathletiks und des Sports ist groß. "Wir sind am Boden zerstört, und müssen die sehr traurige Nachricht teilen, dass Tori Bowie verstorben ist. Wir haben eine Klientin, eine liebe Freundin, eine Tochter und eine Schwester verloren", schrieb "Iron Management" in seiner Mitteilung: "Tori war ein Champion, ein Leuchtfeuer, das so hell leuchtete! Wir sind wirklich untröstlich und unsere Gebete sind bei der Familie und den Freunden."

Lesen Sie dazu auch

Ihr Sprint-Kollege Noah Lyles veröffentlichte emotionale Worte: "Ich kann das nicht glauben. Ich hatte gerade gehört, dass sie bei ihrer Schwester zu Hause sei, und jetzt das. Es bricht mir das Herz, das zu hören, und ich werde die Familie in meinen Gebeten begleiten".

Auch der US-amerikanische Leichtathletikverband "USA Track & Field" meldete sich nach der Todesmeldung um Bowie zu Wort. "Die USATF ist zutiefst traurig über den Tod von Tori Bowie, einer dreifachen Olympiasiegerin und zweifachen Weltmeisterin. Ihr Einfluss auf den Sport ist unermesslich und sie wird sehr vermisst werden", schrieb der Verband in einer Mitteilung.