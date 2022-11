Tornado wütet im Saarland – schwere Schäden und starke Behinderungen

Im Saarland hat ein Tornado für schwere Schäden und starke Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Videos zeigen die Schneise der Verwüstung.

Ein Tornado hat im Saarland für ein ungewöhnliches Naturschauspiel gesorgt und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Er fegte durch mehrere Orte und traf vor allem ein 3000-Einwohner-Dorf mit voller Wucht. Es kam zu schweren Schäden und starken Behinderungen auf den Straßen. Ein Video zeigt, wie sich der Tornado seinen Weg bahnt.

Tornado tobt durch Saarland: Urexweiler besonders schwer betroffen

Gegen 14.30 Uhr hatte sich das Extremwetterereignis zunächst mit Starkregen und Gewittern angekündigt. In der Folge bildete sich bei Marpingen eine Windhose auf Tornadoniveau. Sie zog über den Ortsteil Urexweiler, der mit seinen 3.000 Einwohnern am heftigsten von dem Tornado getroffen wurde.

In dem Dorf wurden komplette Dächer abgedeckt, es knickten Bäume um und Menschen rannten in Panik ins Freie. Es wurden auch Stromleitungen unterbrochen. In Urexweiler sollen 50 Häuser teilweise zerstört worden sein. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Video von Tornado im Saarland – Behinderungen im Straßenverkehr

Laut dem Saarländischen Rundfunk zog der Tornado, der eine Höhe von 70 Metern erreichte, von Urexweiler weiter nach Remmesweiler. Auf dem Weg verlor er aber etwas von seiner Wucht. Auf Twitter kursieren Videos, die den Tornado auf seinem zerstörerischen Weg zeigen. Einige davon teilte auch "Kachelmannwetter" und bestätigte, dass es sich tatsächlich um einen Tornado handelte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Tornado hatte zusammen mit dem Unwetter für erhebliche Störungen im Straßenverkehr gesorgt. Durch teils starken Hagel wurden die Straßen glatt, auf der A8 zwischen Rehlingen und Merzig führte das zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden. Das gab ein Polizeisprecher bekannt. Auch am Freitag könnte es, vor allem wegen entwurzelter Bäume, noch zu Behinderungen kommen.

Lesen Sie dazu auch