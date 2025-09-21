Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Totale Sonnenfinsternis in Deutschland: Wann ist der nächste Termin?

Sonnenfinsternis

Totale Sonnenfinsternis in Deutschland: Wann ist der nächste Termin?

Eine totale Sonnenfinsternis in Deutschland ist ein seltenes und faszinierendes Phänomen. An diesem Termin ist sie wieder zu sehen.
Von Elisa Jebelean
    • |
    • |
    • |
    Bei einer totalen Sonnenfinsternis wird der Bereich um die Sonne herum sichtbar. Wann ist sie wieder in Deutschland zu sehen?
    Bei einer totalen Sonnenfinsternis wird der Bereich um die Sonne herum sichtbar. Wann ist sie wieder in Deutschland zu sehen? Foto: Robert F. Bukaty/AP, dpa (Archivbild)

    Eine totale Sonnenfinsternis ist ein beeindruckendes Ereignis. Wenn der Mond tagsüber die Sonne vollständig bedeckt und es für eine kurze Zeit dunkel ist, steht die gesamte Welt Kopf. Wie häufig findet eine Sonnenfinsternis statt und wann ist die nächste in Deutschland?

    Totale Sonnenfinsternis: Wie sie entsteht und warum sie in Deutschland so selten ist

    Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdunkelt sie für einige Minuten. Dies tritt nur bei Neumond ein, wenn sich der Mond in der Nähe eines bestimmten Punktes seiner Umlaufbahn befindet. Laut Spektrum wiederholt sich eine Sonnenfinsternis an einem bestimmten Ort nur etwa alle 360 Jahre. Weltweit gibt es jährlich zwischen zwei und fünf Sonnenfinsternisse, jedoch nicht überall sichtbar.

    Ob eine Sonnenfinsternis total oder nur partiell zu sehen ist, hängt von der Totalitätszone ab – einem etwa 300 Kilometer breiten Bereich, in dem der Kernschatten des Mondes auf die Erde trifft. Dieser Schatten bewegt sich durch die Rotation der Erde und die Mondbewegung mit rund 35 Kilometern pro Minute. Die maximale Dauer der vollständigen Verdunkelung beträgt theoretisch 7,6 Minuten, wird in der Praxis aber meist nicht erreicht. Es gibt drei Arten von Sonnenfinsternissen. Hier der Überblick:

    • Totale Sonnenfinsternis: Der Mond verdeckt die Sonne vollständig.
    • Ringförmig-totale Sonnenfinsternis: Der Mond ist zu weit entfernt, um die Sonne ganz zu verdecken.
    • Partielle Sonnenfinsternis: Der Mond bedeckt die Sonne nur teilweise.

    Es gibt auch eine sogenannte hybride Sonnenfinsternis. Wegen der Größe des Mondes erscheint sie je nach Beobachtungsort total oder ringförmig. Nur etwa fünf Prozent aller Sonnenfinsternisse sind hybrid.

    Termin: Wann ist die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland?

    Bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis in Deutschland wird es noch eine Weile dauern. Sie wird nämlich erst am 3. September 2081 stattfinden. Der Mond wird die Sonne an diesem Tag vollständig bedecken. Zuletzt war eine totale Sonnenfinsternis in Deutschland am 11. August 1999 zu sehen. Die Totalitätszone verlief durch Süddeutschland.

    Partielle Sonnenfinsternisse sind in Deutschland zwar auch selten, aber zumindest häufiger zu sehen. Zuletzt zum Beispiel am 25. Oktober 2022. Wer auch etwas weiter reisen würde, um eine Sonnenfinsternis zu beobachten, kann die Tabelle der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie zurate ziehen. Diese Termine stehen bis 2032 an:

    DatumTypWo sichtbar?Sichtbarkeit Wien
    21. 09. 2025partiellSüdatlantik, Teile Antarktis, südl. indischer Ozeannicht sichtbar
    17. 02. 2026 ringförmigSüdatlantik, Teile Antarktis, südl. indischer Ozeannicht sichtbar
    12. 08. 2026totalNordamerika, Nordatlantik, Westeuropateilweise sichtbar, Untergang während endender partieller Phase, maximal beobachbare Verfinsterung 89%
    06. 02. 2027ringförmigSüdostpazifik, Südamerika, Südatlantiknicht sichtbar
    02. 08. 2027total Europa, Nord- und Zentralafrika, Vorderasienmaximal beobachtbare Verfinsterung 56%
    26. 01. 2028ringförmigMittelamerika, Nordatlantik, Westeuropa, Westafrikanicht sichtbar
    22. 07. 2028totalIndonesien, Australiennicht sichtbar
    14. 01. 2029partiellNord- und Mittelamerikanicht sichtbar
    12. 06. 2029partiellArktisteilweise sichtbar, Aufgang während endender partieller Phase, maximal beobachbare Verfinsterung 10%
    11. 07. 2029partiellPatagoniennicht sichtbar
    05. 12. 2029 partiellAntarktisnicht sichtbar
    01. 06. 2030ringförmigArktis, Osteuropa, Asienpartiell, zur Gänze sichtbar, maximal beobachbare Verfinsterung 75%
    25. 11. 2030totalPazifiknicht sichtbar
    21. 05. 2031ringförmigSüdasien, Ostafrika, indischer Ozeannicht sichtbar
    14. 11. 2031hybridPazifiknicht sichtbar
    09. 05. 2032ringförmigSüdasien, Ostafrika, indischer Ozeannicht sichtbar
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden