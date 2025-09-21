Totale Sonnenfinsternis in Deutschland: Wann ist der nächste Termin?

Eine totale Sonnenfinsternis ist ein beeindruckendes Ereignis. Wenn der Mond tagsüber die Sonne vollständig bedeckt und es für eine kurze Zeit dunkel ist, steht die gesamte Welt Kopf. Wie häufig findet eine Sonnenfinsternis statt und wann ist die nächste in Deutschland?

Totale Sonnenfinsternis: Wie sie entsteht und warum sie in Deutschland so selten ist

Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdunkelt sie für einige Minuten. Dies tritt nur bei Neumond ein, wenn sich der Mond in der Nähe eines bestimmten Punktes seiner Umlaufbahn befindet. Laut Spektrum wiederholt sich eine Sonnenfinsternis an einem bestimmten Ort nur etwa alle 360 Jahre. Weltweit gibt es jährlich zwischen zwei und fünf Sonnenfinsternisse, jedoch nicht überall sichtbar.

Ob eine Sonnenfinsternis total oder nur partiell zu sehen ist, hängt von der Totalitätszone ab – einem etwa 300 Kilometer breiten Bereich, in dem der Kernschatten des Mondes auf die Erde trifft. Dieser Schatten bewegt sich durch die Rotation der Erde und die Mondbewegung mit rund 35 Kilometern pro Minute. Die maximale Dauer der vollständigen Verdunkelung beträgt theoretisch 7,6 Minuten, wird in der Praxis aber meist nicht erreicht. Es gibt drei Arten von Sonnenfinsternissen. Hier der Überblick:

Totale Sonnenfinsternis: Der Mond verdeckt die Sonne vollständig.

Ringförmig-totale Sonnenfinsternis : Der Mond ist zu weit entfernt, um die Sonne ganz zu verdecken.

Partielle Sonnenfinsternis : Der Mond bedeckt die Sonne nur teilweise.

Es gibt auch eine sogenannte hybride Sonnenfinsternis. Wegen der Größe des Mondes erscheint sie je nach Beobachtungsort total oder ringförmig. Nur etwa fünf Prozent aller Sonnenfinsternisse sind hybrid.

Termin: Wann ist die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland?

Bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis in Deutschland wird es noch eine Weile dauern. Sie wird nämlich erst am 3. September 2081 stattfinden. Der Mond wird die Sonne an diesem Tag vollständig bedecken. Zuletzt war eine totale Sonnenfinsternis in Deutschland am 11. August 1999 zu sehen. Die Totalitätszone verlief durch Süddeutschland.

Partielle Sonnenfinsternisse sind in Deutschland zwar auch selten, aber zumindest häufiger zu sehen. Zuletzt zum Beispiel am 25. Oktober 2022. Wer auch etwas weiter reisen würde, um eine Sonnenfinsternis zu beobachten, kann die Tabelle der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie zurate ziehen. Diese Termine stehen bis 2032 an:

Datum Typ Wo sichtbar? Sichtbarkeit Wien 21. 09. 2025 partiell Südatlantik, Teile Antarktis, südl. indischer Ozean nicht sichtbar 17. 02. 2026 ringförmig Südatlantik, Teile Antarktis, südl. indischer Ozean nicht sichtbar 12. 08. 2026 total Nordamerika, Nordatlantik, Westeuropa teilweise sichtbar, Untergang während endender partieller Phase, maximal beobachbare Verfinsterung 89% 06. 02. 2027 ringförmig Südostpazifik, Südamerika, Südatlantik nicht sichtbar 02. 08. 2027 total Europa, Nord- und Zentralafrika, Vorderasien maximal beobachtbare Verfinsterung 56% 26. 01. 2028 ringförmig Mittelamerika, Nordatlantik, Westeuropa, Westafrika nicht sichtbar 22. 07. 2028 total Indonesien, Australien nicht sichtbar 14. 01. 2029 partiell Nord- und Mittelamerika nicht sichtbar 12. 06. 2029 partiell Arktis teilweise sichtbar, Aufgang während endender partieller Phase, maximal beobachbare Verfinsterung 10% 11. 07. 2029 partiell Patagonien nicht sichtbar 05. 12. 2029 partiell Antarktis nicht sichtbar 01. 06. 2030 ringförmig Arktis, Osteuropa, Asien partiell, zur Gänze sichtbar, maximal beobachbare Verfinsterung 75% 25. 11. 2030 total Pazifik nicht sichtbar 21. 05. 2031 ringförmig Südasien, Ostafrika, indischer Ozean nicht sichtbar 14. 11. 2031 hybrid Pazifik nicht sichtbar 09. 05. 2032 ringförmig Südasien, Ostafrika, indischer Ozean nicht sichtbar