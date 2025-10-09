Betrunkener Autofahrer kracht gegen Ampel

Ein Autofahrer ist in Bad Hersfeld (Landkreises Hersfeld-Rotenburg) gegen eine Ampel gefahren und hat sich leicht verletzt. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der junge Mann soll am Mittwochabend mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen sein. Die Ampel drohte nach dem Crash umzukippen. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Totalschaden. Der Fahrer wurde mit auf die Dienstelle genommen. Dort sei ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen worden.

