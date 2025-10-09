Icon Menü
Totalschaden: Betrunkener Autofahrer kracht gegen Ampel

Totalschaden

Betrunkener Autofahrer kracht gegen Ampel

In Bad Hersfeld legt ein Autofahrer eine Ampel lahm und verletzt sich leicht. Was ist passiert?
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Polizei war am Mittwochabend im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Polizei war am Mittwochabend im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Autofahrer ist in Bad Hersfeld (Landkreises Hersfeld-Rotenburg) gegen eine Ampel gefahren und hat sich leicht verletzt. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der junge Mann soll am Mittwochabend mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen sein. Die Ampel drohte nach dem Crash umzukippen. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Totalschaden. Der Fahrer wurde mit auf die Dienstelle genommen. Dort sei ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen worden.

