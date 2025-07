Tote Hosen Tour 2025: Ticketverkauf gestartet – wo Konzerte geplant sind

Nach einer zweijährigen Pause kehren Die Toten Hosen im Spätsommer auf die großen Bühnen Europas zurück. Die Düsseldorfer Punkrock-Band startet ihre „Keep Calm and Carry On – Europe 2025“-Tour am 29. August in Kopenhagen, wie sie nun bekannt gab. Insgesamt sind sieben Konzerte in verschiedenen europäischen Städten geplant.

Tote-Hosen-Tour 2025: Konzerte in sieben Städten Europas

Neben dem Auftakt in Dänemark werden Die Toten Hosen 2025 in Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel auftreten. Die Fans der deutschen Kultband dürfen sich auf eine Mischung aus Klassikern und neuen Songs freuen.

„Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus“, erklärt Bassist Andi Meurer in einer veröffentlichten Mitteilung auf der Website der Band. Frontmann Campino ergänzt: „Wir werden jede Menge alte und neue Freunde treffen und hoffentlich ein paar gute Abenteuer erleben.“

Tote Hosen kehren 2025 auf die Bühne zurück – Campinos literarische Auszeit

Zuletzt standen Die Toten Hosen im August 2023 in Blackpool und Zürich auf der Bühne, bevor sie sich eine Auszeit nahmen. Während der Pause widmete sich Sänger Campino unter anderem der Literatur: An der Universität Düsseldorf hielt der bekannte Musiker Vorlesungen über Lyrik.

Nun beginnen die Vorbereitungen auf das Comeback für die kontinentale Tour. „Besuchen Sie Europa, solange es noch steht“, lautet auf der Website ein Zitat mit Verweis auf die NDW-Band Geier Sturzflug.

Deutschland befindet sich aktuell nicht unter den geplanten Veranstaltungsorten für 2025. Ob noch weitere Städte hinzukommen könnten, ist derzeit unklar. Die Toten Hosen spielten einst auch im Jugendzentrum Bad Wörishofen. Doch das ist schon mehrere Jahrzehnte her.

Tickets für die Toten Hosen: Vorverkauf läuft – erste Konzerte ausverkauft?

Der Vorverkauf für die Tour startete am Mittwoch, 2. April, um 11 Uhr. Laut Stuttgarter Zeitung ist das Kontingent für die Auftritte in Stockholm und Kopenhagen beim Ticket-Anbieter Eventim bereits ausverkauft. Auch für Paris und Brüssel gibt es den Angaben zufolge kaum noch Karten.

Wer die Toten Hosen 2025 live erleben möchte, hat möglicherweise noch Chancen bei den Konzerten in Warschau und London.

