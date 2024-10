Fans trauern bei Mahnwache in London um Sänger Liam Payne

Mit einer Mahnwache haben Fans von Liam Payne um den früheren One-Direction-Sänger getrauert. Mehr als 100 Menschen versammelten sich im Londoner Hyde Park. Dort legten sie an einer Statue der Kinderbuchfigur Peter Pan handgeschriebene Briefe sowie Blumen nieder und hängten Ballons auf.

Payne war am Mittwoch im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz aus dem dritten Stock seines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestorben. Sein Tod löste Entsetzen und Trauer in der Pop-Branche aus.

Paynes Schwester verabschiedete sich auf Instagram von dem Musiker. «Ich würde bis ans Ende des Universums fahren, um Dich zurückzubringen», schrieb Ruth Gibbins in einem längeren Statement, zu dem sie zwei Fotos von den Geschwistern postete.

Paynes ehemaliger Bandkollege Zayn Malik verschob die geplanten US-Konzerte seiner aktuellen Tournee in den Januar - wegen «des herzzerreißenden Verlusts diese Woche», wie der 31-Jährige schrieb.

Die Trauernden versammelten sich im Hyde Park. Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Payne war am Mittwoch gestorben. Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa