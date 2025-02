Totes Baby in Heringen entdeckt: 34-Jährige steht unter Tatverdacht

In Heringen (Hessen) wurde ein totes Baby in einem Wohnhaus entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen vom Freitag heißt. Eine 34-jährige Frau wurde im Zuge dessen festgenommen. Wegen des dringenden Verdachts des Totschlags wird sie noch am Freitag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt.

Die Ermittlungen seien demnach bereits seit Samstag, dem 22. Februar, angelaufen, als die Polizei einen Hinweis über den Fund eines toten Säuglings erhalten habe. „Aufgrund weiterer umfangreicher Folgeermittlungen der Strafverfolgungsbehörden und einer gerichtsmedizinischen Untersuchung ergab sich schließlich der Verdacht eines Tötungsdelikts“, heißt es in der Erklärung (externer Link).

Totes Baby in Heringen (Hessen): 34-Jährige bei Großeinsatz der Polizei festgenommen

Am Donnerstag, 27. Februar, kam es deshalb zu einem großen Polizeieinsatz in Heringen. Unter Beteiligung hessischer Spezialeinsatzkräfte seien gegen 19.45 Uhr in dem Wohnhaus zwei Personen festgenommen worden, teilt die Polizei mit. Es handelt sich dabei um die 34-jährige Frau und einen 40-jährigen Mann, die in einem persönlichen Verhältnis zueinander stünden. „Inwieweit die beiden Personen mit dem Säugling in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen“, erklärt die Polizei.

Die Frau werde wegen des dringenden Verdachts des Totschlags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Mann sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Freitagmittag wieder entlassen worden. Gegen ihn konnte kein dringender Tatverdacht begründet werden.

Die Hersfelder Zeitung berichtet, dass die Babyleiche in einer Tiefkühltruhe entdeckt worden sei und die Festgenommene die Mutter des Babys sein soll. Die Polizei hat diese Informationen jedoch nicht bestätigt.

Babyleiche in Heringen gefunden: Polizei durchsuchte Haus

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld und die Staatsanwaltschaft Fulda ermitteln nun die Umstände und Hintergründe der Tat. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses sei bereits das betreffende Haus durchsucht, um mögliche Beweismittel sicherzustellen.

Heringen ist eine Kleinstadt mit etwa 6750 Einwohnerinnen und Einwohnern und liegt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Die Stadt liegt direkt an der Landesgrenze zu Thüringen.