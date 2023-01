Tatort heute aus Dresden: Gorniak und Winkler in einer irren Story

Im Tatort heute aus Dresden (08.01.2023) geraten die Ermittlerinnen in einen rasanten Psychothriller - inklusive Wettlauf gegen ein Mord-Inferno. Lohnt sich "Totes Herz"?

"Totes Herz" heißt der Tatort heute aus Dresden . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 08.01.2023) im Ersten.

Die Chefin einer familiengeführten Gärtnerei wird erschlagen. Ihr Schwiegersohn hat den Tatverdächtigen wegrennen sehen. Der Fall scheint für die Dresdner Ermittlerinnen Gorniak und Winkler klar - aber nur auf den ersten Blick.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Dresden-Tatort heute (08.01.2022) im Schnellcheck

Während der Arbeit im Gewächshaus entdeckt Patrick Teichmann (Nico Rogner) die Leiche seiner Schwiegermutter Heike Teichmann. Der Gärtnereihelfer Juri (Alexander Schuster) flieht, die Tatwaffe in der Hand, und gerät so als Erster ins Visier der Ermittlerinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel). Doch auch die Tochter des Opfers, Nadine Teichmann (Kristin Suckow), kommt als potenzielle Täterin infrage. Denn die Kommissarinnen erleben am Tatort einen Familienbetrieb, der von einem friedlichen Zusammenleben dreier Generationen unter einem Dach weit entfernt scheint. Auch von Eheharmonie zwischen Nadine und ihrem Mann Patrick Teichmann kann nicht die Rede sein - sie stehen kurz vor der Trennung.

Die Ereignisse nehmen eine neue Wendung, als ein wichtiger Zeuge beseitigt wird und die Obduktion ergibt, dass Heike Teichmann am Broken-Heart-Syndrom litt. Sie muss sich zuletzt in einem emotionalen Ausnahmezustand befunden haben. Die Kommissarinnen kommen mit psychologischem Feingespür der Wahrheit auf die Spur – die weit in die Vergangenheit Heike Teichmanns führt. Nun muss auch ihre eben noch tatverdächtige Tochter Nadine um ihr Leben fürchten. Karin Gorniak und Leonie Winkler werden zu einem atemlosen Wettlauf herausgefordert.

Karin Gorniak und Kommissariatsleiter Peter-Michael Schnabel (Martin Brambach) am Tatort in der Gärtnerei Teichmann. Foto: Hardy Spitz, MDR/MadeFor

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Totes Herz" heute einzuschalten?

Der Tatort heute aus Dresden tischt eine packende Story auf, die sich ziemlich irre entwickelt und am Ende Stoff für Diskussionen liefert. Auf der Strecke bleibt in "Totes Herz" neben fünf Menschen und einem Hund manchmal aber leider auch die Logik, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne.

Nadine Teichmann (Kristin Suckow) wird auf dem Kommissariat von Leonie Winkler befragt. Foto: Hardy Spitz, MDR/MadeFor

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Dresden

Karin Gorniak : Karin Hanczewski

: Karin Hanczewski Leonie Winkler : Cornelia Gröschel

: Peter Michael Schnabel : Martin Brambach

: Philipp Laupheimer: Yassin Trabelsi

Dr. Himpe: Ron Helbig

Nadine Teichmann : Kristin Suckow

: Patrick Teichmann : Nico Rogner

: Anna Teichmann : Amelie Zappe

: Swetlana Novak : Lara Feith

: Juri Novak : Alexander Schuster

: Claudia Melles : Yvonne Yung Hee Bormann

: Hee Bormann Dr. Erwin Stirn : Lutz Blochberger

: Heike Teichmann : Tanja de Wendt

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Gorniak, Winkler und Schnabel sind die Ermittler in Dresden

Für den alten Dresden-Tatort ermittelten bis 1999 etwas betulich Peter Sodann und Bernd Michael Lade an der Elbe, bevor sie nach Leipzig wechselten. Seit 2008 gingen dann Simone Thomalla und Martin Wuttke in Leipzig auf Verbrecherjagd, mussten jedoch ihren Dienst quittieren.

2016 folgte dann eine Neuauflage. Bei einer Online-Ausschreibung gingen dutzende Bewerbungen beim Mitteldeutschen Rundfunk ein - letztlich fiel die Entscheidung auf Dresden. Mit den Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Henni Sieland (Alwara Höfels) ermittelte erstmals in der Tatort-Geschichte ein reines Frauenteam. Allerdings hielt die Konstellation nicht lange. Bereits 2018 erklärte Höfels ihren Ausstieg, im April 2019 übernahm Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel).

Gorniak ist effizient wie eine Steuererklärung, hat aber durchaus Sinn für Humor. Den braucht sie auch, denn sie ist alleinerziehende Mutter eines Sohnes, der in einer schwierigen Phase steckt. Leonie Winkler hat ihre Polizeiausbildung als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Sie ist die Tochter des pensionierten Dresdener Polizeibeamten Otto Winkler, der mit ihrem Chef Peter Michael Schnabel befreundet ist.

Der Leiter des Kommissariats kann durchaus als altmodisch bezeichnet werden. Er hört gern Schlager, steht auf Kriegsfuß mit Handy und "diesem" Internet und reißt gern mal Witze, die nicht politisch korrekt sind. Ein Mann, der nach Einschätzung seiner Kolleginnen endlich mal in "unserem Zeitalter ankommen" sollte.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Dresden

