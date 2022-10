Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Tottenham und Eintracht Frankfurt treffen in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

In der Champions League 2022/23 steht der nächste Spieltag an. Wie bereits in der vergangenen Saison überträgt die kostenpflichtige Streamingplattform DAZN den Großteil der Partien der Champions League. Jeden Dienstag können Fans in der Vorrunde und in der K.o.-Phase auch ein Spiel auf Amazon Prime verfolgen. Aus der Bundesliga sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, der RB Leipzig Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt im Spielplan der Champions League 2022/23 dabei.

Alle Infos zur Übertragung von Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur live im TV und Stream haben wir hier für Sie. Wir haben auch einen Live-Ticker für Sie.

Tottenham - Eintracht Frankfurt in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt findet am 12. Oktober 2022 statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Tottenham gegen Eintracht Frankfurt: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Im Free-TV wird nur das Finale in Istanbul, am 10. Juni 2023, live im ZDF zu sehen sein. Das ZDF überträgt das Finale der CL auf jeden Fall kostenlos und live im Free-TV. Bereits in der Saison 21/22 kehrte die UEFA Champions League ins Free-TV zurück, und öffentlich-rechtliche Sender übertrugen das Finale zwischen dem FC Chelsea und Manchester City. Wer das Spiel zwischen Tottenham und Eintracht Frankfurt überträgt, verrät Ihnen diese Übersicht:

Spiel: Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23

vs. , Gruppenphase der 2022/23 Datum: Mittwoch, 12. Oktober 2022

Mittwoch, 12. Oktober 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Tottenham Hotspur Stadium, London

Stadium, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN , Amazon Prime

Live-Zicker zum CL-Spiel Tottenham vs. Eintracht Frankfurt: Spielstand, Ergebnis und Aufstellung

Wenn Sie nicht alle Begegnungen der Champions League live im Stream verfolgen können, dann bietet Ihnen unser Live-Ticker eine umfassende Alternative. Der Ticker zeigt nicht nur den aktuellen Spielstand, sondern informiert auch aktuell über alle Tore, Auswechslungen, gelbe und rote Karten und liefert außerdem die spannendsten Spielmomente als Kommentar. Das Datencenter bietet außerdem die Aufstellung und alle Infos zum Verlauf der aktuellen Champions-League-Saison:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Wie läuft die Übertragung der Champions League 22/23 live im TV und Stream ab? Insgesamt 16 Spiele der aktuellen Champions League Saison wird es live bei Amazon Prime Video zu sehen geben. Alle weiteren Spiele gibt es beim Streaming-Service DAZN zu sehen. Im Free-TV wird nur das Finale in Instanbul übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky ist in diesem Jahr bei der Übertragung der europäischen Königsklasse des Fußballs wieder nicht vertreten.

Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt: Bilanz und Infos

Bisher sind Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt drei Mal aufeinander getroffen. Das erste Mal spielten die Vereine 1982 im Viertelfinale beim Europapokal der Pokalsieger gegeneinander. Damals konnte sich Eintracht Frankfurt gegen die Mannschaft aus Tottenham nicht durchsetzen. Insgesamt liegt keines der beiden Teams vorn. In den drei Begegnungen konnten beide Teams einen Sieg einfahren und das Hinspiel in der Champions League endete mit einem 0:0-Unentschieden.(AZ)