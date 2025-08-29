Florence + The Machine kommen 2026 nach Deutschland

Die britische Indierock-Band Florence + The Machine kommt 2026 für mehrere Konzerte nach Deutschland. In den sozialen Medien kündigte die Gruppe rund um die Sängerin Florence Welch eine Tour zu ihrem neuen Album «Everybody Scream» durch Europa an. Ende Februar und Anfang März 2026 sind Auftritte in Köln (26.2.), München (4.3.) und Berlin (9.3.) geplant.

Tickets für die Tour können ab 5. September ergattert werden. Am 31. Oktober erscheint mit «Everybody Scream» das sechste Studioalbum von Florence + The Machine. Gegründet wurde die Band laut der Nachrichtenagentur PA im Jahr 2007, bekannt ist sie für Hits wie «Shake It Out» und «Dog Days Are Over».