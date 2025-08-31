Tour von Simone Sommerland abgesagt – Veranstalter meldet Insolvenz an

Die für dieses Jahr geplante Konzerttour der Kinderlied-Sängerin Simone Sommerland fällt größtenteils aus. Darüber informiert die Sängerin auf ihrem Social Media Profil, gleichzeitig berichtet die Firma „Mach Liebe mit der Nacht GmbH“ gegenüber Kunden zur kurzfristigen Absage.

Nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch Simone Sommerland selbst sind davon überrascht worden – die Künstlerin hatte sich nach eigener Aussage schon auf die Termine gefreut: „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geschockt ich über diese Nachricht bin“, schreibt sie etwa in einem Instagram-Post. Wie Sommerland darin weiter schildert, wurde sie direkt nach ihrer Sommerpause über die Umstände in Kenntnis gesetzt: Man sei nicht mehr in der Lage, die geplanten Konzerte durchzuführen – Grund ist die Insolvenz des Veranstalters, die genannte Firma „Mach Liebe mit der Nacht GmbH“.

Diese Konzerte 2025 sind von der Tour-Absage von Simone Sommerfeld betroffen

Laut dem Veranstalter sind all diese bevorstehenden Konzerte von der Absage betroffen:

30.8.25 Deggendorf

31.8.25 Chemnitz

13.9.25 Karlsruhe

14.9.25 Ulm

20.9.25 Lüneburg

27.9.25 Leipzig

28.9.25 Würzburg

1.11.25 Freiburg

2.11.25 Koblenz

8.11.25 Kempten

9.11.25 Bamberg

22.11.25 Ingolstadt

29.11.25 Wolfsburg

30.11.25 Schwerin

München und Oldenburg-Termine können im September 2025 stattfinden

Stattfinden können dagegen, mithilfe eines dritten Veranstalters, diese geplanten Termine:

6.9.25 München beide Vorstellungen

7.9.25 München beide Vorstellungen

21.9.25 Oldenburg

Icon vergrößern Die Sängerin ist geschockt: Die Simone Sommerland-Tour kann größtenteils nicht stattfinden. Foto: Bernd Thissen, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Sängerin ist geschockt: Die Simone Sommerland-Tour kann größtenteils nicht stattfinden. Foto: Bernd Thissen, dpa (Archivbild)

Auch heißt es im Schreiben des Veranstalters, dass die Firma „Mach Liebe mit der Nacht GmbH“ am 14. August 2025 beim Amtsgericht Potsdam Insolvenz angemeldet hat. Die Zahlungsunfähigkeit betrifft laut dem Nachrichtenportal Tag24 nicht nur Simone Sommerlands Tour, sondern auch andere Veranstaltungen wie verschiedene 90er- und 2000er-Partys mit bekannten Namen wie Blümchen oder Loona.

Erhalten Fans ihr Geld von der Sommerland-Tour zurück?

Sommerland zeigt sich in ihrem Posting tief betroffen – sie habe ihre Koffer für die Tour bereits gepackt, stehe jetzt aber wie ihre Fans vor einer Vielzahl an abgesagten Konzerten bis Ende November. Nicht nur Gagen und Technik könnten wegen der Insolvenz nicht gezahlt werden, auch die bereits verkauften Tickets zählen nun zur Insolvenzmasse, heißt es beim Nachrichtenportal Tag24. Somit ist unklar, ob die Fans ihr Geld für die Konzertkarten zurückbekommen; Ansprüche könnten lediglich beim Insolvenzverwalter geltend gemacht werden.