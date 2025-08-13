Tourismus erholt sich - steigender Umsatz

Der Tourismus in Hessen hat sich weiter von der Corona-Krise erholt. Mit 14,56 Milliarden Euro lag der Bruttoumsatz im vergangenen Jahr rund 1,6 Prozent höher als im Vor-Corona-Jahr 2019, wie aus einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums in Wiesbaden hervorgeht. Davon profitierte vor allem das Gastgewerbe (7,08 Milliarden) und der Einzelhandel (4,28 Milliarden).

Im Vergleich zum Jahr 2022 betrug das Umsatzplus neun Prozent, Zahlen für 2023 lagen dem Ministerium nicht vor. «Die Branche hat sich nach herausfordernden Jahren stabilisiert», sagte dazu Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD).

Wie sich aus einer früheren Mitteilung des Statistischen Landesamts ergibt, steigen die Gäste- und Übernachtungszahlen in Hessen seit dem Jahr 2022 stetig, sodass der coronabedingte Einbruch im vergangenen Jahr beinahe wieder aufgeholt wurde.