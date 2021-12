Tragischer Unfall

vor 38 Min.

Fernbus stürzt in Brasilien in Bach

Insgesamt 15 Personen mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf einer Autobahn in einem Vorort von Goiânia fährt ein Reisebus in einen Lastwagen uns stürzt in einen Bach. Traurige Bilanz: Fünf Menschen kommen ums Leben. Es gibt mehrere Verletzte.

Ein Reisebus ist in Brasilien mit einem Lastwagen kollidiert und in einen Bach gestürzt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, wie die Feuerwehr des zentralbrasilianischen Bundesstaates Goiás auf Instagram mitteilte. Demnach gab es zudem gut 40 Verletzte, von denen etwa 15 in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag auf einer Autobahn in einem Vorort von Goiânia, der Hauptstadt von Goiás. Brasilianische Medien berichteten, auf dem betroffenen Abschnitt der Autobahn habe es eine Umleitung gegeben, nachdem sich dort wegen schweren Regens ein Krater gebildet hatte. Nach einem Bericht des Portals G1 war der Bus von der Metropole São Paulo in die Hauptstadt Brasilia unterwegs. © dpa-infocom, dpa:211224-99-499409/2 (dpa)

