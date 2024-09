Güterzug überrollt einen Mann am Bahnhof in Münster

Am Donnerstag ist es am Bahnhof in Münster zu einem tödlichen Unfall gekommen. Einem Bericht der Westfälischen Nachrichten zufolge ging der 65-Jährige am Bahnsteig entlang und sei dann aus bislang ungeklärter Ursache in das Gleisbett gestürzt und von einem Güterzug erfasst worden. Die Versuche anderer Bahnreisenden, von denen die Westfälischen Nachrichten ebenfalls berichten, den Mann vor dem sich nähernden Zug zu retten, blieben erfolglos. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Laut einer Mitteilung geht die Polizei von einem „tragischen Unfallgeschehen“ aus. Hinweise auf Fremdeinwirkung lägen den Ermittlern bislang nicht vor. Die Polizei Münster habe die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen aufgenommen. Der Triebfahrzeugführer und die Zeugen seien von einem Notfallseelsorger betreut worden.