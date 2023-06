Drogen

14:03 Uhr

"Tranq": Neue Droge sorgt für viele Todesfälle in den USA

Die Droge "Tranq" verbreitet sich aktuell rasant in den USA. Ihr Wirkstoff: ein Beruhigungsmittel für Tiere. Was macht die "Zombie-Droge" so gefährlich?

Von Victoria Schmitz