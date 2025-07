Darmstadt leiht Japaner Akiyama aus

Der SV Darmstadt 98 hat den japanischen Mittelfeldspieler Hiroki Akiyama auf Leihbasis verpflichtet. Der 24-Jährige kommt aus seinem Heimatland vom Erstligisten Albirex Niigata. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, sicherte sich der Club darüber hinaus eine Kaufoption für Akiyama.

«In Hiroki Akiyama erhalten wir für die Zentrale einen absoluten Strategen, der sich mit seiner Ballsicherheit und -kontrolle, seinem präzisen Passspiel auch in Drucksituationen sowie seiner Übersicht als Verbindungsspieler eignet», sagte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie.

Akiyama kann «interessantes Puzzleteil» werden

Akiyama habe mit seinen Fähigkeiten das Potenzial, «um in der kommenden Saison ein interessantes Puzzleteil unserer Mannschaft zu werden», so Fernie weiter.

Der Zugang war in seiner Profi-Karriere bislang ausschließlich in Japan aktiv. Nun wagt er den Schritt nach Europa. «Ich bin glücklich, ab sofort in Deutschland spielen zu dürfen», sagte Akiyama, der bislang 77 Partien in Japans höchster Spielklasse bestritt.