Handball-Bundesligist MT Melsungen holt Schweizer Talent

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat das Schweizer Talent Luca Sigrist verpflichtet. Der Rückraumspieler wechselt zur Spielzeit 2026/27 ablösefrei aus seinem Heimatland vom HC Kriens-Luzern nach Nordhessen, wie die MT mitteilte. In Melsungen erhält der 19-Jährige einen Zweijahresvertrag.

«Luca hat in der vergangenen Saison vor allem in der European League gezeigt, was jetzt schon in ihm steckt», sagte Melsungens Sportvorstand Michael Allendorf. Mit 87 Toren belegte das Schweizer Juwel in diesem Europapokal-Wettbewerb den dritten Platz in der Torschützenliste. Sigrist bringe alles mit, «um sich zu einem kompletten Spieler zu entwickeln», fügte Allendorf hinzu.

Die kommende Spielzeit wird die MT aber noch ohne Sigrist bestreiten. In der Handball-Bundesliga geht es für die Melsunger in der kommenden Woche los. Am 29. August (19.00 Uhr/Dyn) empfängt die Mannschaft von Trainer Roberto García Parrondo die Rhein-Neckar Löwen.