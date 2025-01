Darmstadts Routinier Gjasula wechselt nach Essen

Routinier Klaus Gjasula verlässt nach dreieinhalb Jahren den SV Darmstadt 98. Der 35 Jahre alte Defensivspieler wechselt vom südhessischen Fußball-Zweitligisten eine Klasse tiefer zu Rot-Weiss Essen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

«Klaus Gjasula ist kurzfristig mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich einem anderen Verein anschließen zu wollen. Er hat das Bestreben, mehr Einsatzzeit zu sehen, welche wir ihm mit Blick auf die Rückrunde nicht versprechen können», sagte Lilien-Sportdirektor Paul Fernie.

Die Zeit bei den Lilien «total genossen»

Gjasula war 2021 vom Hamburger SV nach Darmstadt gewechselt und stieg mit dem Club in der Saison 2022/23 in die Bundesliga auf. «Es fällt mir sehr schwer, die Lilien zu verlassen, weil ich mich in der Stadt und im Verein sehr wohlgefühlt habe. Ich habe die dreieinhalb Jahre total genossen und werde immer gerne auf diese Zeit zurückblicken», sagte der albanische EM-Teilnehmer nach 67 Pflichtspielen für Darmstadt.