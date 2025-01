Eintracht will Marmoush so schnell nicht ziehen lassen

Eintracht Frankfurt will mit seinem Topstürmer Omar Marmoush in das neue Bundesliga-Jahr gehen. «Wir hatten bislang keinen Kontakt. Es gibt kein Angebot und keinen Anruf», sagte Sportvorstand Markus Krösche mehreren Medien zu englischen Berichten, wonach der Ägypter möglicherweise zu Manchester City in die Premier League wechsle.

«Unsere Grundintention lautet, dass wir den Kader zusammenhalten und die sportlichen Ziele erreichen wollen», ergänzte Krösche. Dies sei auch weiter das Ziel: «Von daher wird Omar auch in St. Pauli auflaufen.» Der Tabellendritte startet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Hamburg in das neue Bundesliga-Jahr.

Extreme Situationen «neu bewerten»

Um einen möglichen baldigen Abgang von Marmoush, der bis 2027 an die Eintracht gebunden ist, gibt es schon lange Spekulationen. Der 25-Jährige steht in der Liga mit 13 Toren auf Rang zwei hinter Bayern-Torjäger Harry Kane (14) und ist bei vielen Clubs begehrt.

Krösche will bei einem schwindelerregenden Angebot für Marmoush einen sofortigen Transfer aber auch nicht vollständig ausschließen: «Natürlich gibt es extreme Situationen. Dies muss man neu bewerten. Allerdings muss schon etwas Außergewöhnliches passieren.»