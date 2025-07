Medien: Über 70 Millionen Euro für Frankfurts Ekitiké

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt soll für Torjäger Hugo Ekitiké ein Mega-Angebot erhalten haben. Einem Bericht des Portals «The Athletic» sowie dem Transfer-Experten Fabrizio Romano zufolge hat der Premier-League-Club Newcastle United ein Angebot in Höhe von mehr als 70 Millionen Euro für den Franzosen abgegeben.

Für Newcastle wäre Ekitiké somit ein Rekord-Einkauf. Vor drei Jahren hatten die Magpies den ehemaligen Dortmunder Alexander Isak für rund 70 Millionen Euro vom spanischen Verein Real Sociedad San Sebastián geholt.

Ekitiké hat noch Vertrag bis 2029 in Frankfurt

Ekitiké kam zu Beginn des Jahres 2024 von Paris Saint-Germain zur Eintracht - erst per Leihe, im vergangenen Sommer dann als feste Verpflichtung. In der abgelaufenen Saison steuerte er wettbewerbsübergreifend 22 Tore und 12 Vorlagen bei. In Frankfurt hat der 23-Jährige noch einen Vertrag bis 2029.

Einen Ersatz für Ekitiké hätte die Eintracht bereits: Nationalspieler Jonathan Burkardt kam Anfang des Monats vom Ligakontrahenten FSV Mainz 05 nach Frankfurt. Dem Vernehmen nach zahlten die Hessen um die 23 Millionen Euro für den Angreifer.